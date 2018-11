Východ Česka zasáhne ledovka, vydrží až do rána. Opatrní by měli být chodci i řidiči

před 1 hodinou

Na většině území Moravy, ve Slezsku a ve východních Čechách se může od úterního odpoledne tvořit slabá ledovka. Vydržet může až do středečního rána. Chodníky a vozovky mohou klouzat, chodci i řidiči by měli být opatrní. Uvedl to dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Výstraha meteorologů platí pro celý Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj, dále pro Blanensko a Vyškovsko a v Čechách pro Náchodsko, Rychnovsko, Trutnovsko, Svitavsko a Orlickoústecko. Ledovka se může objevit od úterních 16:00 do středečních 09:00. Meteorologové zde očekávají smíšené nebo dešťové srážky, které budou na podchlazeném povrchu namrzat. "Zejména ve večerních hodinách se bude místy tvořit slabá ledovka. Srážky budou během noci slábnout, ale ledovka bude přetrvávat až do ranních hodin," uvedli. Mrznoucí srážky podle nich nejsou vyloučeny ani jinde v Česku.