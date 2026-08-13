Víkendové teploty se vyšplhají až na 36 stupňů, v neděli hrozí bouřky

O víkendu se v Česku oteplí až na 36 stupňů Celsia. Bude převážně jasno, ale v neděli se hlavně v Čechách zřejmě postupně zatáhne a mohou se objevit bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Před týdnem teploty v zemi přesáhly i čtyřicítku a nad tropickou třicítkou se maxima pohybovala až do konce minulého týdne. V pondělí tento týden se pak nejvyšší teploty pohybovaly na několika místech až kolem 36 stupňů. V úterý a středu se ale výrazně ochladilo a i ve čtvrtek očekávají meteorologové nejvýše 25 až 30 stupňů.
Na severovýchodě Česka bude maximálně kolem 24 stupňů. Ráno místy stejně jako ve středu i mrzlo. ČHMÚ na facebooku uvedl, že v horských kotlinách Šumavy, Jizerských a Krušných hor bylo kolem minus dvou stupňů.
V pátek však začnou nejvyšší denní teploty stoupat opět nad třicítku. Maxima budou většinou mezi 27 až 32 stupni, jen na severovýchodě bude chladněji - nejvýše kolem 26 stupňů. V sobotu se oteplí na maxima mezi 31 až 36 stupni. V neděli má být pak 32 až 36 stupňů, na západě nejvýše 29 stupňů.
V sobotu i neděli očekává ČHMÚ jasno až polojasno. V neděli ale bude během dne především v Čechách přibývat oblačnosti a místy se vyskytnou přeháňky i bouřky.
V příštím týdnu se potom zase ochladí pod třicítku a bude oblačno s přeháňkami a bouřkami. V pondělí budou nejvyšší teploty podle meteorologů mezi 20 až 25 stupni, jen na východě a severovýchodě by mohlo být až 28 stupňů. V dalších dnech bude maximálně 21 až 26 stupňů.
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