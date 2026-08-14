Víkendové teploty se vyšplhají nad 35 stupňů, v pondělí by už mělo zapršet

Česká republika má před sebou tropický víkend, v sobotu budou maximální teploty stoupat až k 36 stupňům a v neděli ještě o stupeň výše. Na západě a severu ČR by ale měly být teploty nižší, kolem 30 stupňů.
Kvůli panujícímu suchu a vedru tak zůstává v platnosti pro celé území republiky upozornění na zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Snížit by ho mohl až očekávaný pondělní déšť, sdělil v pátek ČTK Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Vedro podle něj může komplikovat dopravu, živočišnou výrobu a energetiku. Současně představuje zátěž pro lidský organismus, přičemž v neděli i kvůli dusnu může být zejména na jihu Moravy velmi vysoká.
Právě v neděli by se podle meteorologů mohly objevit v ČR srážky. Lokální přeháňky, výjimečně i bouřky očekávají odpoledne a večer na západě a severozápadě Čech, směrem na východ bude pravděpodobnost srážek klesat. V pondělí by mělo zapršet už na většině území ČR a současně by se mělo výrazně ochladit. Podle předpovědi by denní maxima měla klesnout na 20 až 25 stupňů.
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