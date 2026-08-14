Přeskočit na obsah
Benative
14. 8. Alan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Víkendové teploty se vyšplhají nad 35 stupňů, v pondělí by už mělo zapršet

ČTK

Česká republika má před sebou tropický víkend, v sobotu budou maximální teploty stoupat až k 36 stupňům a v neděli ještě o stupeň výše. Na západě a severu ČR by ale měly být teploty nižší, kolem 30 stupňů.

Fotogalerie / Letní vedra v Evropě / Zahraničí / Horko / Léto / Koupání / Voda / Počasí / Osvěžení / Reuters / 23
Vedro může komplikovat dopravu, živočišnou výrobu a energetiku. (Ilustrační foto)Foto: Reuters
Reklama

Kvůli panujícímu suchu a vedru tak zůstává v platnosti pro celé území republiky upozornění na zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Snížit by ho mohl až očekávaný pondělní déšť, sdělil v pátek ČTK Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Vedro podle něj může komplikovat dopravu, živočišnou výrobu a energetiku. Současně představuje zátěž pro lidský organismus, přičemž v neděli i kvůli dusnu může být zejména na jihu Moravy velmi vysoká.

Související

Právě v neděli by se podle meteorologů mohly objevit v ČR srážky. Lokální přeháňky, výjimečně i bouřky očekávají odpoledne a večer na západě a severozápadě Čech, směrem na východ bude pravděpodobnost srážek klesat. V pondělí by mělo zapršet už na většině území ČR a současně by se mělo výrazně ochladit. Podle předpovědi by denní maxima měla klesnout na 20 až 25 stupňů.

Mohlo by vás také zajímat: Chorvatský Omiš zasáhl rozsáhlý požár, silný vítr hnal plameny k domům, stovky lidí musely být evakuovány.

Chorvatský Omiš zasáhl rozsáhlý požár, silný vítr hnal plameny k domům, stovky lidí musely být evakuovány. | Video: X/ Weather Monitor
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Co dělat, aby Ukrajina přežila zimu. Zelenskyj prozradil temnou podmínku

Pouhých pět procent ze zásob amerických zachycovacích raket Patriot by umožnilo Ukrajině, aby přežila zimu. Deset procent by pak stačilo na zničení všech ruských balistických raket. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to prozradil v rozhovoru pro CNN. V současnosti však Ukrajinci kvůli nedostatku Patriotů ruské balistické rakety prakticky nemohou sestřelovat.

Russian air and missile attack in Zaporizhzhia
Russian air and missile attack in Zaporizhzhia
Russian air and missile attack in Zaporizhzhia

ŽIVĚ Ruské drony zaútočily na Sumskou oblast, zabily matku a jejího syna

Dva lidé v pátek ráno zemřeli při ruském dronovém útoku v severoukrajinské Sumské oblasti. Podle regionální vojenské správy je obětí 29letá žena a její devítiletý syn. Ve čtvrtek večer Rusko podniklo rozsáhlý útok na Kramatorsk a jeho předměstí, úřady hlásí jednoho mrtvého a 17 zraněných.

Reklama
Ukrainian serviceman holds an interceptor drone, a part of MEROPS system, during a pre-flight checking at a training in an undisclosed location in Ukraine
Ukrainian serviceman holds an interceptor drone, a part of MEROPS system, during a pre-flight checking at a training in an undisclosed location in Ukraine
Ukrainian serviceman holds an interceptor drone, a part of MEROPS system, during a pre-flight checking at a training in an undisclosed location in Ukraine

Drony versus Panna Marie. NATO muselo zasáhnout na východním křídle

Poplach na východním křídle Severoatlantické aliance v Lotyšsku zasáhl v pátek i stovky poutníků v Agloně, kteří se před hrozbou ukryli ve sklepě katolického gymnázia. Zásah spojeneckých stíhaček NATO nakonec incident ukončil a lotyšské úřady oznámily, že nejsou hlášena žádná zranění ani škody. Podobné situace se ovšem mohou podle armády opakovat.

Reklama
Reklama
Reklama