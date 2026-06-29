Víkend zaznamenal nové teplotní maximum v historii Česka, potvrdil ústav

Meteorologové v pondělí potvrdili, že novým absolutním teplotním maximem Česka bylo nedělních 41,9 stupně Celsia v Doksanech na Litoměřicku. Navíc devět z deseti nejvyšších teplot zaznamenaných v ČR v historii měření je právě z uplynulého víkendu, oznámil v tiskové zprávě Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Jediná teplota v první desítce, která není z poslední soboty a neděle, je původní celorepublikový rekord 40,4 stupně naměřený 20. srpna 2012 v Dobřichovicích u Prahy.
Měření teploty vzduchu v Doksanech meteorologové ověřili a porovnali s vývojem teplot na okolních stanicích. „Na základě tohoto porovnání lze konstatovat, že měření teploty vzduchu na stanici Doksany je spolehlivé,“ uvedl ČHMÚ.
Uplynulý víkend byl podle ústavu výjimečný počtem překonaných rekordů v Česku i výší nového absolutního maxima. „Nová hodnota je dokonce o 0,2 stupně Celsia vyšší, než činí historický rekord Německa,“ doplnili meteorologové.
V Doksanech padl původní teplotní rekord už v sobotu, když tam meteorologové naměřili 40,9 stupně. V neděli bylo ale maximum pokořeno znovu, a to o celý jeden stupeň. Doksany jsou tak v první desítce nejvyšších teplot země dvakrát - na prvním a třetím místě. Na druhé příčce je Tuhaň na Mělnicku s rovnými 41 stupni zaznamenanými v neděli.
„Stanice Doksany patří díky své poloze mezi nejteplejší meteorologické stanice ČHMÚ,“ uvedl ústav. „Stanice leží v nadmořské výšce 158 metrů nad mořem v otevřené zemědělské a poměrně suché oblasti, což může vést při vhodných podmínkách k silnějšímu zahřívání vzduchu,“ doplnili odborníci z ČHMÚ.
Rekordy teplot pro daný den o víkendu padly v sobotu na 63 procentech meteorologických stanic ve standardní síti ČHMÚ, a v neděli dokonce na 80 procentech. Tak velká míra překonaných rekordů byla podle meteorologů jedinečná. Podobná byla naposledy 7. a 8. srpna 2015, kdy extrémní teploty zaznamenalo 62 procent stanic v tehdejší standardní síti ústavu.
Výjimečné bylo podle meteorologů i to, že se tak extrémní teploty objevily už v červnu. Původní teplotní rekord pro samotný měsíc červen činil 38,9 stupně a pocházel shodně z 26. června 2019 a 19. června 2022 rovněž z Doksan. Nynější červnové i absolutní maximum Česka tak původní červnový rekord přesáhlo o celé tři stupně.
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