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Domácí

Víkend zaznamenal nové teplotní maximum v historii Česka, potvrdil ústav

ČTK

Meteorologové v pondělí potvrdili, že novým absolutním teplotním maximem Česka bylo nedělních 41,9 stupně Celsia v Doksanech na Litoměřicku. Navíc devět z deseti nejvyšších teplot zaznamenaných v ČR v historii měření je právě z uplynulého víkendu, oznámil v tiskové zprávě Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

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V Doksanech padl původní teplotní rekord už v sobotu, když tam meteorologové naměřili 40,9 stupně. V neděli bylo ale maximum pokořeno znovu, a to o celý jeden stupeň. (Ilustrační foto)Foto: Shutterstock
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Jediná teplota v první desítce, která není z poslední soboty a neděle, je původní celorepublikový rekord 40,4 stupně naměřený 20. srpna 2012 v Dobřichovicích u Prahy.

Měření teploty vzduchu v Doksanech meteorologové ověřili a porovnali s vývojem teplot na okolních stanicích. „Na základě tohoto porovnání lze konstatovat, že měření teploty vzduchu na stanici Doksany je spolehlivé,“ uvedl ČHMÚ.

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Uplynulý víkend byl podle ústavu výjimečný počtem překonaných rekordů v Česku i výší nového absolutního maxima. „Nová hodnota je dokonce o 0,2 stupně Celsia vyšší, než činí historický rekord Německa,“ doplnili meteorologové.

V Doksanech padl původní teplotní rekord už v sobotu, když tam meteorologové naměřili 40,9 stupně. V neděli bylo ale maximum pokořeno znovu, a to o celý jeden stupeň. Doksany jsou tak v první desítce nejvyšších teplot země dvakrát - na prvním a třetím místě. Na druhé příčce je Tuhaň na Mělnicku s rovnými 41 stupni zaznamenanými v neděli.

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„Stanice Doksany patří díky své poloze mezi nejteplejší meteorologické stanice ČHMÚ,“ uvedl ústav. „Stanice leží v nadmořské výšce 158 metrů nad mořem v otevřené zemědělské a poměrně suché oblasti, což může vést při vhodných podmínkách k silnějšímu zahřívání vzduchu,“ doplnili odborníci z ČHMÚ.

Rekordy teplot pro daný den o víkendu padly v sobotu na 63 procentech meteorologických stanic ve standardní síti ČHMÚ, a v neděli dokonce na 80 procentech. Tak velká míra překonaných rekordů byla podle meteorologů jedinečná. Podobná byla naposledy 7. a 8. srpna 2015, kdy extrémní teploty zaznamenalo 62 procent stanic v tehdejší standardní síti ústavu.

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Výjimečné bylo podle meteorologů i to, že se tak extrémní teploty objevily už v červnu. Původní teplotní rekord pro samotný měsíc červen činil 38,9 stupně a pocházel shodně z 26. června 2019 a 19. června 2022 rovněž z Doksan. Nynější červnové i absolutní maximum Česka tak původní červnový rekord přesáhlo o celé tři stupně.

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