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Domácí

Víkend vypadá nadějně. Po chladnějším pátku se má opět oteplit

ČTK
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Po postupující studené frontě bude v Česku ve čtvrtek a v pátek chladněji než v předchozích dnech, maximální teploty přes den se budou většinou pohybovat mezi 16 až 21 stupni Celsia. Na víkend se pak oteplí ke 24 stupňům Celsia. Déšť očekávají meteorologové v pátek hlavně na jihovýchodě Česka. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Počasí, mraky, ilustrační foto
V sobotu očekávají meteorologové polojasno až oblačno, přeháňky se vyskytnou výjimečně. (Ilustrační foto)Foto: Thinkstock – Dagmar Honsová, Meteopress
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Ve čtvrtek bude převážně oblačno až polojasno, zejména na horách se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší teploty se dostanou na 16 až 21 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 13 stupňů. Podobné teploty očekávají meteorologové i v pátek, jen na severovýchodě a východě bude o něco chladněji.

V pátek bude zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území se objeví občasný déšť nebo přeháňky. „Během dne budou srážky i oblačnost od západu ubývat. Večer srážky ustanou i na východě území,“ uvedl ČHMÚ.

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V sobotu očekávají meteorologové polojasno až oblačno, přeháňky se vyskytnou výjimečně. Převážně oblačné počasí bude v Česku panovat i v neděli. Maximální denní teploty se budou o víkendu pohybovat mezi 19 až 24 stupni Celsia.

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