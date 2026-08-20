Přeskočit na obsah
Benative
20. 8. Bernard
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Počasí

Víkend v Česku bude slunečný, před ním ale ještě zaprší

ČTK

Před víkendem v Česku zaprší, místy se hlavně v pátek objeví i silné bouřky s nárazy větru. Sobota a neděle budou ale slunečné. Nejvyšší víkendové teploty budou kolem 25 stupňů Celsia, na jihovýchodě i více. Vyplývá to z předpovědi a informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ilustrační foto
Ilustrační fotoFoto: Freepik / Magnific
Reklama

Ve čtvrtek by teploty měly být letní s maximy mezi 27 až 32 stupni Celsia. O něco chladněji bude na severu. Zpočátku bude většinou skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer se postupně od západu zatáhne. Hlavně v jihovýchodní části ČR se vyskytnou četnější srážky a bouřky.

S občasnými srážkami a silnými bouřkami počítají meteorologové i v pátek. "Tam, kde se silné až velmi silné bouřky vyskytnou, mohou nárazy větru dosáhnout kolem 90 km/h, kroupy budou mít velikost kolem tří centimetrů a přívalové srážky budou dosahovat úhrny kolem 30 milimetrů, v opakovaných bouřkách i kolem 50 milimetrů," uvedli.

Související

O víkendu se situace uklidní. V sobotu bude jasno až polojasno, srážky se vyskytnou jen výjimečně, a to hlavně na horách. Také neděle bude zpočátku slunečná. Později se od jihozápadu začne zatahovat, přeháňky se ale odpoledne a večer objeví jen ojediněle.

"Začátkem příštího týdne se bude přesouvat z jihozápadní přes střední Evropu k východu tlaková níže, která přinese opět velkou oblačnost a místy i vydatnější srážky," dodali meteorologové.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Logo firmy Evergrande
Logo firmy Evergrande
Logo firmy Evergrande

Šéf zkrachovalého Evergrande dostal doživotí. Firma má zaplatit miliardovou pokutu

Zakladatel developerské společnosti China Evergrande Group Chuej Kcha Jen ve čtvrtek dostal od čínského soudu doživotní trest vězení. Soud zároveň nařídil propadnutí jeho veškerého osobního majetku, informovaly agentury Reuters a AFP s odvoláním na čínská státní média. Samotné společnosti Evergrande soud podle AFP vyměřil pokutu 8,82 miliardy jüanů (27 miliard Kč).

Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.

ŽIVĚ Kdo pomůže Íránu, tvrdě narazí. Trump vyhlásil Teheránu ekonomickou válku

Americký prezident Donald Trump ve středu večer (v noci na čtvrtek SELČ) na své sociální síti vyhlásil "ekonomickou válku" Íránu a pohrozil tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by Teheránu jakkoli pomáhaly. Podle agentury AFP se tak šéf Bílého domu snaží stupňovat tlak na Írán bezmála šest měsíců od zahájení vleklého konfliktu.

Princ Harry a Meghan Markle
Princ Harry a Meghan Markle
Princ Harry a Meghan Markle

Harry a Meghan se chystají zpět do Británie. Královské povinnosti ale neobnoví

Princ Harry a jeho manželka Meghan Markleová se plánují ještě tento měsíc přestěhovat ze Spojených států zpět do Británie. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti Archie a Lilibet jsou už zapsané do britské školy, informovaly ve středu britský deník The Telegraph a magazín People.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama