Většinu Česka zasáhnou v pondělí silné bouřky, varují meteorologové. Hrozí i kroupy

V pondělí čekají většinu území republky silné bouřky s nárazy větru a kroupami. Vyplývá to z výstrahy, kterou v neděli vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Výstrahu před vedry, která původně platila na celý víkend pro téměř celou zemi, omezili meteorologové už jen na většinu území Moravy a Slezska. V celém Česku ale podle ústavu dále platí zvýšené riziko vzniku požárů.
Výstrahu před bouřkami vyhlásili meteorologové na pondělí od 12:00. Bouřky se zřejmě nejdříve objeví na jihu a východě Čech a budou postupovat dál na východ, kde mohou do 21:00 zasáhnout celou Moravu a Slezsko.
„V pondělí odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 milimetrů (30 litrů na metr čtvereční), menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu (70 kilometrů za hodinu),“ sdělili pracovníci ČHMÚ.
V neděli ještě mohou teploty v Česku vystoupat až na 32 až 37 stupňů Celsia. Výstraha před vysokými teplotami a přehřátím a dehydratací už ale platí jen do 19:00 na Moravě a ve Slezsku, kromě severovýchodní části Zlínského kraje.
S příchodem dešťů a bouřek se v Česku postupně ochladí. V pondělí už meteorologové očekávají nejvyšší denní teploty jen mezi 23 až 28 stupni, v severozápadní polovině Čech mezi 19 až 23 stupni.
Navzdory předpokládanému ochlazení a dešťům však stále do odvolání platí výstraha před rizikem vzniku požárů v celé zemi.
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