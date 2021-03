Většinu Čech zasáhne v sobotu silný vítr, místy dosáhne síly vichřice

Kreml na výzvu manželky vězněného opozičního předáka Alexeje Navalného nebude reagovat, řekl v pátek novinářům mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Julija Navalná ve čtvrtek na instagramu vyzvala k propuštění svého muže a žádá rovněž, aby mu úřady umožnily vyhledat odpovídající lékařskou péči. Navalného spolupracovníci v posledních dnech upozorňují na zhoršený zdravotní stav kritika Kremlu, jenž je v současné době ve věznici ve Vladimirské oblasti.

"Žádám, aby měl Alexej možnost vyhledat lékařskou péči u lékařů, kterým důvěřuje," napsala Julija Navalná na instagramu, kde rovněž vyzvala k okamžitému propuštění manžela. Jeho věznění označila za nezákonné, přičemž důvodem podle ní je strach prezidenta Vladimira Putina z politické konkurence. "To, co se nyní děje, je osobní msta a odplata vůči člověku, která se nám odehrává před očima. Je nutné, aby to skončilo," napsala.

"Za podmínek, kdy je tento občan odsouzen a uvězněn v (trestanecké) kolonii, je adresátem podobných výzev (vězeňská služba) FSIN," prohlásil Peskov. Podle agentury Reuters dále uvedl, že Rusové odpykávající si tresty v zahraničních věznicích čelí mnohem tvrdším a méně humánním podmínkám než Navalnyj.