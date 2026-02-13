Velkolepý návrat sněhu. Víme, kde napadne nejvíc. Pozor na nebezpečné jevy, varují meteorologové

Česko zasáhne nová vlna sněžení. Pokud se v uplynulém týdnu zdálo, že zima konečně ustupuje, tak o víkendu se má všechno změnit. V sobotu se podle meteorologů začne prudce ochlazovat a v neděli klesnou denní teploty pod bod mrazu. Nejbohatší sněhová nadílka se čeká na Ostravsku, napadnout by ovšem mělo také na Šumavě a v Krkonoších.
Páteční teploty budou ještě dosahovat devíti stupňů Celsia. Na severu Čech bude nejspíš pršet, naopak na jihu vysvitne místy i slunce. Tím ale první náznaky oblevy končí. O víkendu totiž přijde silný teplotní šok.
Sobotní ranní teploty se budou pohybovat kolem nuly. Odpoledne pak vystoupají na čtyři až pět stupňů Celsia. Večer ale začnou teploty prudce klesat a přidá se také sněžení. Minimálně jeden centimetr sněhu by měl napadnout na celém území republiky, uvedl v pátek Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
ČHMÚ proto vydal výstrahu před ledovkou a sněžením s platností od sobotního večera do nedělního dopoledne. Ta se týká celého Slezska, dále pak částí Vysočiny, Olomouckého a Jihomoravského kraje.
Výrazné množství sněhu očekávají meteorologové na jihovýchodě Čech, na Moravě a ve Slezsku. Města jako Brno, České Budějovice nebo Olomouc se tak s vysokou pravděpodobností dočkají až pěti centimetrů sněhu.
Kromě horských hřebenů by největší chumelenice měla zasáhnout Ostravsko. Tam předpovědi hlásí až deset centimetrů nového sněhu. V Ostravě a okolí by mělo sněžit od sobotního večera do nedělního odpoledne. Denní teploty v neděli tam nepřesáhnou nulu (nebo nula stupňů Celsia).
V Praze by mělo začít sněžit v sobotu kolem sedmé večer. ČHMÚ hlásí, že by v hlavním městě mohly přes noc napadnout jeden až čtyři centimetry sněhu. Nedělní teploty přes den se budou rovněž držet pod bodem mrazu, ale sněžení se už nečeká.
Pokud bude sníh komplikovat život ve větších městech, na své si naopak přijdou lyžaři. V Krkonoších by v sobotu mělo napadnout až deset centimetrů nového sněhu, a to hlavně ve vyšších nadmořských výškách. Denní teploty tam navíc zůstanou hluboko pod nulou.
Podobně tomu bude i na Šumavě, tam v sobotu očekávají předpovědi tři až 12 centimetrů nového sněhu. Podobné množství by mělo napadnout také v Beskydech a v Jeseníkách.
Kosmická loď Crew Dragon se čtyřčlennou posádkou odstartovala k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Start přenáší živě na svém webu americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Na palubě lodi jsou Američané Jessica Meirová a Jack Hathaway, Francouzka Sophie Adenotová a Rus Andrej Feďajev.
Dosavadní příjemci sociálních podpor od státu možná budou dostávat takzvanou superdávku od letošního srpna místo od května. Odklad vyplácení o čtvrt roku předpokládá novela ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO), kterou v pátek schválila zrychleně už v prvním čtení Sněmovna. Důvodem posunu termínu je náročnost přepočtu podpory. Předlohu nyní dostanou k posouzení senátoři.
V pražském Divadle Bez zábradlí v pátek 13. února vystoupí brněnské Divadlo Bolka Polívky. Poprvé v Praze uvede novou hru Anděl v lihu, která je poctou zesnulému herci Jiřímu Pechovi. Její premiéra se uskutečnila v Brně na konci ledna. Divadla Bez zábradlí a Bolka Polívky se od začátku letošního roku dohodla na účinkování na obou scénách, premiéry i reprízy budou uvádět v obou městech.
Ruská armáda v noci na pátek podnikla útok na přístav v ukrajinské Oděské oblasti. Jeden člověk přišel o život, dalších šest utrpělo zranění, oznámil na Telegramu ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba. Ruské úřady hlásí tři zraněné po ukrajinském dronovém útoku z Volgogradu a okolí.
Eva Adamczyková byla nejrychlejší v první části kvalifikace olympijského snowboardcrossu. Zajistila si tím nejlepší nasazení pro vyřazovací jízdy, které v Livignu začnou ve 13:30. Druhá česká reprezentantka Karolína Hrůšová obsadila v kvalifikaci 23. místo.