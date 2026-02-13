Přeskočit na obsah
13. 2.
Velkolepý návrat sněhu. Víme, kde napadne nejvíc. Pozor na nebezpečné jevy, varují meteorologové

Fabian Blažek
Česko zasáhne nová vlna sněžení. Pokud se v uplynulém týdnu zdálo, že zima konečně ustupuje, tak o víkendu se má všechno změnit. V sobotu se podle meteorologů začne prudce ochlazovat a v neděli klesnou denní teploty pod bod mrazu. Nejbohatší sněhová nadílka se čeká na Ostravsku, napadnout by ovšem mělo také na Šumavě a v Krkonoších.

V Praze by mělo začít sněžit v sobotu kolem sedmé hodiny večer, hlásí meteorologové.
Páteční teploty budou ještě dosahovat devíti stupňů Celsia. Na severu Čech bude nejspíš pršet, naopak na jihu vysvitne místy i slunce. Tím ale první náznaky oblevy končí. O víkendu totiž přijde silný teplotní šok.

Sobotní ranní teploty se budou pohybovat kolem nuly. Odpoledne pak vystoupají na čtyři až pět stupňů Celsia. Večer ale začnou teploty prudce klesat a přidá se také sněžení. Minimálně jeden centimetr sněhu by měl napadnout na celém území republiky, uvedl v pátek Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

ČHMÚ proto vydal výstrahu před ledovkou a sněžením s platností od sobotního večera do nedělního dopoledne. Ta se týká celého Slezska, dále pak částí Vysočiny, Olomouckého a Jihomoravského kraje. 

Výrazné množství sněhu očekávají meteorologové na jihovýchodě Čech, na Moravě a ve Slezsku. Města jako Brno, České Budějovice nebo Olomouc se tak s vysokou pravděpodobností dočkají až pěti centimetrů sněhu.

Kromě horských hřebenů by největší chumelenice měla zasáhnout Ostravsko. Tam předpovědi hlásí až deset centimetrů nového sněhu. V Ostravě a okolí by mělo sněžit od sobotního večera do nedělního odpoledne. Denní teploty v neděli tam nepřesáhnou nulu (nebo nula stupňů Celsia).

V Praze by mělo začít sněžit v sobotu kolem sedmé večer. ČHMÚ hlásí, že by v hlavním městě mohly přes noc napadnout jeden až čtyři centimetry sněhu. Nedělní teploty přes den se budou rovněž držet pod bodem mrazu, ale sněžení se už nečeká.

Pokud bude sníh komplikovat život ve větších městech, na své si naopak přijdou lyžaři. V Krkonoších by v sobotu mělo napadnout až deset centimetrů nového sněhu, a to hlavně ve vyšších nadmořských výškách. Denní teploty tam navíc zůstanou hluboko pod nulou.

Podobně tomu bude i na Šumavě, tam v sobotu očekávají předpovědi tři až 12 centimetrů nového sněhu. Podobné množství by mělo napadnout také v Beskydech a v Jeseníkách.

