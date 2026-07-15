Meteorologové varují před silnými bouřkami i vedrem. Vydali předpověď na nejbližší dny

Silné bouřky ve středu odpoledne a večer hrozí na jihu Čech, na většině území Moravy, ve Slezsku a v Polabí bude lidi ve čtvrtek a v pátek silně zatěžovat teplo, vyplývá z výstrahy, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
V pátek meteorologové čekají na jižní Moravě teploty až 34 stupňů Celsia, zvýšené riziko požárů už ale platí jen v její nejjižnější části.
V bouřkách, které ve středu hrozí v jižní části Jihočeského kraje a na Klatovsku, může v přívalových srážkách spadnout až 30 litrů vody na metr čtvereční.
Padat mohou i menší kroupy, vítr může foukat v nárazech rychlostí kolem 70 kilometrů za hodinu. Meteorologové varovali před škodami na majetku, komplikacemi v energetice a dopravě a také před úrazy nebo požáry po zásahu bleskem.
Pozor na dehydrataci
Přehřátí a dehydratace hrozí lidem na většině území Moravy, ve Slezsku a v Polabí od čtvrtečního odpoledne do pátečního večera. Lidé by se měli podle meteorologů držet ve stínu a dodržovat pitný režim, zvýšenou fyzickou zátěž by si měli plánovat na chladnější části dne.
„V případě zdravotních problémů vyhledat lékařskou pomoc. Nenechávat děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech,“ doporučili meteorologové.
Výstraha před zvýšeným rizikem požárů platila ještě počátkem týdne prakticky v celém Jihomoravském kraji a také v části okolních regionů. V některých regionech ale riziko pominulo po bouřkách, které tudy prošly zejména během úterý. Varování tak zůstalo jen v nejjižnější části Moravy kolem Znojma a Břeclavi.
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