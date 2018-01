Na východě a severu Čech udeří v úterý vichřice, na Moravě hrozí náledí, varují meteorologové

před 6 hodinami

V souvislosti s tím meteorologové lidem doporučují zajistit okna, dveře a odstranit nebo upevnit volně uložené předměty venku.

Praha - Na východě a severovýchodě Čech a na Českomoravské vrchovině bude v úterý foukat silný vítr. Podle meteorologů bude v nárazech dosahovat rychlosti až 90 kilometrů v hodině a v Krkonoších kolem 110 kilometrů v hodině.

Vedle toho lidé v Moravskoslezském a Olomouckém kraji by měli v noci na úterý počítat s tím, že vlivem nízkých teplot se může na mokrých silnicích a chodnících místy tvořit náledí. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"Na severovýchodě území se budou v noci na úterý nejnižší noční teploty pohybovat kolem 0 stupňů Celsia," uvedli meteorologové, jejichž upozornění před náledím platí pro dva zmíněné moravské kraje od pondělních 22:00 do úterních 09:00.

Varovaní před silným větrem je určeno pro Středočeský, Pardubický, Královéhradecký a Liberecký kraj a Vysočinu od úterních 05:00 do 20:00. V souvislosti s tím meteorologové lidem doporučují zajistit okna, dveře a odstranit nebo upevnit volně uložené předměty venku. Motoristé by při řízení měli jet maximálně opatrně a turisté na horách by se neměli vydávat zejména do hřebenových partií.