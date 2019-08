V příštím týdnu bude až 30 stupňů, na začátku září se ochladí

V příštím týdnu mohou ještě teploty v Česku vystoupat na tropických 30 stupňů Celsia. Bude ale také více pršet. Na začátku září se ochladí, průměr maximálních odpoledních teplot bude jen kolem 21 stupňů. Vyplývá to z výhledu počasí na příští čtyři týdny, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav.

"Předpokládáme, že období od 19. srpna do 15. září bude teplotně průměrné až slabě nadprůměrné," uvedli meteorologové. V příštím týdnu se minimální noční teploty budou nejprve pohybovat od 19 do 15 stupňů, postupně od 14 do 10 stupňů. Odpolední maxima vystoupí ke třicítce, uprostřed týdne lze ale očekávat jen 24 stupňů Celsia.

Nejchladnější by měl podle meteorologů být týden od 2. do 8. září. Týdenní průměr nejnižších nočních teplot bude kolem devíti stupňů, týdenní průměr nejvyšších denních teplot pak kolem 21 stupňů.

Dlouhodobá průměrná teplota v Česku pro tyto čtyři týdny je 15,3 stupně. Nejchladnější byl rok 1957, kdy se průměr dostal jen na 12,9 stupně. Naopak nejtepleji bylo v roce 2016 s průměrem 18,6 stupně.

"Období jako celek by mělo být srážkově průměrné. První týden bude pravděpodobně nadprůměrný s průměrným úhrnem kolem 20 milimetrů. Ostatní týdny budou srážkově průměrné až podprůměrné," dodali meteorologové.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.