V polovině týdne se začne oteplovat, na východě země bude až 27 stupňů

V pondělí mohou některé oblasti Česka zasáhnout silné bouřky s přívalovými srážkami, vydatný déšť se může objevit hlavně na východě země také v úterý. Od poloviny týdne bude srážek ubývat, obloha se vyjasní a přeháňky či bouřky se objeví už jen místy a občas. Začne se také oteplovat, zejména na jihovýchodě země až na 27 stupňů Celsia.

V pondělí bylo v Česku oblačno až zataženo, na většině území s přeháňkami nebo občasným deštěm. Stejně jako v neděli hrozí silné a pomalu se pohybující lokální bouřky s přívalovými srážkami. Na severovýchodě bude podle meteorologů silně pršet, spadne až 70 mm srážek. V části středních a západních Čech budou dál stoupat hladiny řek.

V úterý bude oblačno až polojasno, na východě republiky až zataženo a místy déšť, zpočátku i vydatnější. Bouřky se objeví jen výjimečně. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů. Vyplývá to z aktuální týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu.

Ve středu má panovat slunečné počasí s ojedinělými přeháňkami a teplotami od 23 do 27 stupňů, na západě kolem 21 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek meteorologové očekávají polojasno až oblačno, znovu mohou dorazit lokální přeháňky. Teploty se budou pohybovat většinou mírně přes 20 stupňů, na jihu a východě Moravy znovu stoupnou až k 27 stupňům Celsia.

O víkendu aktuální předpověď počítá s oblačnou až polojasnou oblohou, přechodně může být i zataženo. Místy má pršet nebo se objeví bouřky. Odpolední teploty budou od 22 do 27 stupňů.

"V následujících čtyřech týdnech se neočekává výrazné kolísaní teplot a jednotlivé týdny do konce měsíce by měly zůstat kolem dlouhodobému normálu pro toto roční dobu," uvedli meteorologové ve výhledu počasí do konce června. Také srážky se po bohatším množství v poslední květnové dekádě vrátí v červnu na běžné úrovně. "Srážky budou zpočátku relativně četné, ale z pohledu týdenních úhrnů zůstanou kolem normálu," doplnili meteorologové. Množství srážek se bude během června snižovat a také nebudou tak časté.