V noci opět mrzlo, nejnižší teploty naměřili na Kvildě. Rekord padl na 22 stanicích

Noc na úterý byla v Česku na řadě míst opět mrazivá, největší zima byla na stanici Kvilda-Perla, kde teploměr ukázal minus 10,2 stupně Celsia. Zároveň tam byla podle meteorologů překonána rekordní minimální teplota pro tento den. Rekord padl celkem na 22 meteorologických stanicích, které měří aspoň 30 let. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu

Pod nulu se dostaly teploty i v předchozích třech nocích, například pondělní ráno bylo nejchladnější na Jizerce v Jizerských horách, kde teplota spadla k minus 12,6 stupně Celsia. Rekordy v tento den byly na 17 místech s delší měřicí tradicí.

Dnešní ranní minimální teploty ve dvou metrech nad zemí byly podle meteorologů v Čechách od plus jednoho do minus tří stupňů a na Moravě a ve Slezsku od plus tří do minus jednoho stupně. Při zemi mrzlo téměř všude, v pěti centimetrech nad zemí bylo většinou od minus dvou do minus sedmi stupňů, uvedli meteorologové.

Na 22 místech s měřením přes 30 let pak zaznamenali rekordní minimální teplotu. Konkrétně na Kvildě-Perlě, kde bylo dnešní ráno nejchladnější, byl dosavadní rekord z roku 1991 překonán o půl stupně. Mrzlo i v níže položených místech, například ve Varnsdofu na Děčínsku bylo minus 5,5 stupně a dosud nejnižší teplota pro tento den tam byla minus 4,5 stupně z roku 1954. Ze stejného roku byl dosavadní rekord i pro Žatec, činil minus 3,4 stupně, dnes tam byl ještě o 1,3 stupně větší mráz.

V dalších dnech by mělo být již tepleji. Nicméně pro noc na středu meteorologové nevylučují, že by mohlo ještě mrznout zejména na západě Čech. Jinak by měly být minimální teploty nad nulou, a to i v dalších dnech. "Oteplování pocítíme i v maximálních teplotách, které se postupně dostanou k 20 stupňům," doplnili meteorologové.

Podle jejich dlouhodobého výhledu bude přelom dubna a května ještě relativně chladný, v květnu se postupně začne oteplovat, přesto mohou teploty spadnout i v příštích týdnech pod dlouhodobé průměry pro toto období.