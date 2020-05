V noci bude mrznout, dejte pozor na venkovní rostliny, varují meteorologové

Krajský soud v Hradci Králové v úterý poslal devatenáctiletou ženu za vraždu novorozence na 16 let do vězení. Hrozilo jí až 20 let nebo trest výjimečný. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně i obhájce si ponechali lhůtu na odvolání, sdělili zástupci krajského soudu. Obžalovaná své novorozené dítě usmrtila krátce po porodu loni 3. června v bytě v jedné obci na Jičínsku.

"Obžalovaná před soudem odmítla vypovídat," řekl mluvčí krajského soudu Jan Kulhánek. Žena se ve své výpovědi na policii doznala.

Mladá žena porodila dítě v bytě na WC, vraždu plánovala asi týden, vyplynulo z obžaloby. Obžalované bylo tehdy 18 let. Policie se o případu dozvěděla od lékařů, které přivolala matka obžalované.