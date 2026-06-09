V Klementinu zaznamenali první letošní tropickou noc, naměřili přes 20 stupňů

V pražském Klementinu v úterý meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc, při níž teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, naměřili tam 20,1 stupně Celsia. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) to uvedl na svém facebooku. O tom, že Česko čeká zřejmě nejteplejší noc tohoto roku, informoval ústav v pondělí v podvečer.
„Probudili jsme se do teplého rána s minimálními teplotami většinou od 18 do 14 stupně Celsia, na Moravě a ve Slezsku bylo naměřeno ojediněle až 11 stupňů Celsia. V Praze na Klementinu díky umístění stanice v zástavbě jsme zaznamenali tropickou noc - teplota vzduchu klesla jen na 20,1 stupně Celsia,“ uvedl ČHMÚ.
V loňském roce zaznamenali meteorologové první tropickou noc 5. června na stanicích v Moravskoslezském kraji Karviná a Ropice. Nejvíce tropických nocí zažilo loni právě Klementinum, a to devět. Loni ČHMÚ evidoval 14 tropických nocí. „Pro porovnání, nejvíce tropických nocí zaznamenala stanice Praha, Klementinum v létě 2015, a to 28,“ uvedl ČHMÚ ve zprávě o hodnocení léta 2025.
Klementinum, kde se počasí sleduje nepřetržitě od roku 1775, stojí v historickém centru Prahy. Měření na této stanici ovlivňuje řada faktorů, například umístění měřicích přístrojů v areálu nebo poloha ve středu města, přesto představuje podle meteorologů pro moderní vědu ojedinělý a nesmírně cenný zdroj informací o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
Mohlo by vás také zajímat: Ve vlaku z Paříže do Nice začali cestující během cesty lapat po dechu.
ŽIVĚ EU uvalila sankce na Írán za ohrožování plavby v Hormuzském průlivu
Evropská unie dnes uvalila sankce na dva íránské občany a jednu jednotku íránských revolučních gard za ohrožování svobody námořní plavby v Hormuzském průlivu, kterým za obvyklé situace proudí zhruba pětina světových dodávek ropy.
Záhada zmizelé dívky. Průlom měl nastat před rokem, policie k případu mlčí
O údajném průlomu v případu zmizelé Ivany Koškové se veřejnost dozvěděla před rokem. Policie ale nyní o případu mlčí. Pátrání však zřejmě nevzdává. Okolnosti dívčina pohřešování přitom dodnes obestírají nejasné okolnosti.
Prokurátor ICC Khan byl dočasně odvolán kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování
Hlavní prokurátor Mezinárodního trestního soudu (ICC) Karim Khan byl dočasně zbaven funkce kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování. O jeho dalším osudu nyní rozhodne dozorčí orgán tvořený členskými státy, uvedly agentury AP a Reuters. Khana vyšetřovaly orgány OSN, už v květnu minulého roku sám dočasně odstoupil z funkce, připomíná agentura AFP.
ŽIVĚ Evropští lídři po schůzce v Londýně představili pět bodů mírového plánu
Británie, Francie a Německo podporují návrh prezidenta Volodymyra Zelenského na přímý dialog mezi Ukrajinou a Ruskem. Lídři zároveň nabídli pět bodů, které podle nich musí být splněny pro dosažení trvalého a spravedlivého míru.
Sebestředných hráčů se Koubek zbavil. Tím to ale končit nesmí, postup je povinnost
Den D a hodina H se blíží. Čeští fotbalisté vstoupí co nevidět utkáním s Jižní Koreou do mistrovství světa. Jakým písmem se zapíší do turnaje v USA, Kanadě a Mexiku? Kdyby zlatým, byl by to zázrak. Postup ze skupiny by však měl být povinností.