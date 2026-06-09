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Domácí

V Klementinu zaznamenali první letošní tropickou noc, naměřili přes 20 stupňů

ČTK

V pražském Klementinu v úterý meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc, při níž teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, naměřili tam 20,1 stupně Celsia. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) to uvedl na svém facebooku. O tom, že Česko čeká zřejmě nejteplejší noc tohoto roku, informoval ústav v pondělí v podvečer.

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V loňském roce zaznamenali meteorologové první tropickou noc 5. června na stanicích v Moravskoslezském kraji Karviná a Ropice. Nejvíce tropických nocí zažilo loni právě Klementinum, a to devět. Loni ČHMÚ evidoval 14 tropických nocí. (Ilustrační foto)Foto: Shutterstock
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„Probudili jsme se do teplého rána s minimálními teplotami většinou od 18 do 14 stupně Celsia, na Moravě a ve Slezsku bylo naměřeno ojediněle až 11 stupňů Celsia. V Praze na Klementinu díky umístění stanice v zástavbě jsme zaznamenali tropickou noc - teplota vzduchu klesla jen na 20,1 stupně Celsia,“ uvedl ČHMÚ.

V loňském roce zaznamenali meteorologové první tropickou noc 5. června na stanicích v Moravskoslezském kraji Karviná a Ropice. Nejvíce tropických nocí zažilo loni právě Klementinum, a to devět. Loni ČHMÚ evidoval 14 tropických nocí. „Pro porovnání, nejvíce tropických nocí zaznamenala stanice Praha, Klementinum v létě 2015, a to 28,“ uvedl ČHMÚ ve zprávě o hodnocení léta 2025.

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Klementinum, kde se počasí sleduje nepřetržitě od roku 1775, stojí v historickém centru Prahy. Měření na této stanici ovlivňuje řada faktorů, například umístění měřicích přístrojů v areálu nebo poloha ve středu města, přesto představuje podle meteorologů pro moderní vědu ojedinělý a nesmírně cenný zdroj informací o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.

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