V Česku se o víkendu vyjasní, bude až 29 stupňů. V neděli mohou být místy bouřky

O víkendu se v Česku vyjasní a bude až 29 stupňů Celsia. V neděli se ale už bude zase postupně zatahovat a zaprší, místy mohou být i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). I pondělek v příštím týdnu pak bude zřejmě oblačný a deštivý a teploty klesnou, ale další dny opět přinesou vyjasnění a oteplení až na 32 stupňů.
Ve čtvrtek budou podle meteorologů činit maximální teploty v Česku většinou jen 18 až 22 stupňů, pouze na jihu Moravy by mohlo být až 25 stupňů. Bude oblačno s přeháňkami, které budou četnější hlavně na severovýchodě země. V pátek bude polojasno, ale během dne se bude znovu obloha zatahovat. Nejvyšší teploty dosáhnou 22 až 26 stupňů.
V sobotu a neděli se oteplí, maximální teploty budou 25 až 29 stupňů. V sobotu bude polojasno až skoro jasno. V neděli potom bude ještě zpočátku i polojasno, ale postupně se bude zatahovat a od jihozápadu budou přes Česko přecházet přeháňky. Místy se objeví i bouřky.
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