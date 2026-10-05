Užijte si teplo, dlouho nevydrží. Meteorologové upřesnili, kdy přijde prudký zlom

Česko čekají poslední dny příjemného počasí, kdy se budou teploty dostávat nad 20 stupňů. Poté takzvané babí léto s největší pravděpodobností skončí. Ve čtvrtek přes naše území přejde výrazná studená fronta, která přinese ochlazení i déšť. Vyplývá to z aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V úterý 6. října bude jasno nebo skoro jasno. Dopoledne se místy ještě objeví mlhy nebo nízká oblačnost, která se bude postupně rozpouštět. Ráno teploty klesnou na 9 až 4 stupně, v údolích může být kolem dvou stupňů. Ojediněle se objeví také přízemní mrazíky.
Přes den se ale výrazně oteplí. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů, na horách v nadmořské výšce kolem tisíce metrů bude okolo 16 stupňů. Foukat bude jen slabý proměnlivý vítr.
Také ve středu 7. října bude převládat jasná až skoro jasná obloha. Ráno se mohou místy tvořit mlhy, zejména v údolích budou teploty opět klesat k nule a místy se objeví přízemní mrazíky. Odpoledne však bude počasí výrazně příjemnější a na četných místech teploty znovu překročí 20 stupňů.
Ve čtvrtek přijde prudký zlom
Ve čtvrtek 8. října se počasí výrazně změní. Přes Česko od západu k východu přejde výrazná studená fronta, která ukončí současné období teplého a stabilního počasí. Během dne bude přibývat oblačnosti i srážek.
Za studenou frontou k nám začne proudit chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu až západu. Denní teploty proto klesnou k 15 stupňům. O víkendu už by se teplotní maxima měla pohybovat jen mezi 11 až 16 stupni Celsia.
Srážky letos v Česku chybí. Letošní rok je zatím třetí nejsušší od roku 1961, méně srážek od ledna do konce září spadlo v Česku jen v letech 2003 a 2015. „Od začátku roku chybí na našem území v průměru oproti normálu 1991 až 2020 přibližně 150 milimetrů srážek, tedy asi 150 litrů vody na každý metr čtvereční,“ uvedl v pátek hydrometeorologický ústav.
Srážkový deficit evidují meteorologové na celém území ČR, a to i v oblastech, kde srážek obvykle zaznamenávají nejvíce. Z hor je na tom podle nich nejhůře Šumava, kde letos spadlo pouze 60 až 70 procent obvyklého množství srážek.
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