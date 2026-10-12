Týden slibuje slunečné podzimní počasí, víkend přinese ochlazení a na hory sníh

Meteorologové pro začínající týden předpovídají podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem. V polovině týdne se sice zatáhne a zaprší, do konce pracovního týdne ale bude opět jasno nebo polojasno. Změna přijde s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a na hory sníh. Vyplývá to z pondělní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na tento týden.
Následující čtyři týdny budou podle meteorologů jako celek teplotně průměrné nebo slabě podprůměrné. Srážkově bohatší bude podle měsíčního výhledu druhá polovina období, na horách bude sněžit.
„Počasí se v následujícím týdnu ponese v typicky podzimním charakteru. Potrápí nás velmi chladná rána, výskyt mlh nebo nízké oblačnosti, ale zároveň se můžeme těšit na mírné oteplení při odpoledním sluníčku,“ uvedli meteorologové na síti X.
V pondělí 12. října a v úterý 13. října očekávají minimum srážek. „Na horách na severu a severovýchodě se výjimečně objeví přeháňky, v nichž může nad 1100 m i slabě sněžit,“ doplnili. Ranní teploty se budou pohybovat mezi šesti až jedním stupněm Celsia, v noci na úterý může teplota klesnout pod nulu.
Zatímco v pondělí předpověď předpokládala růst teploty až k 16 stupňům a na Moravě na 17 stupňů, v úterý při nízké oblačnosti dosáhnou maxima deset až 13 stupňů.
Středa 14. října začne velkou oblačností. Od západu přijde do Čech slabý déšť, který během dne ustane. Na Moravě a ve Slezsku mohou ranní teploty klesnout pod bod mrazu. Přes den se pak vyšplhají na 13 až 18 stupňů.
„Zbytek pracovního týdne zřejmě opět nabídne slunečnou oblohu, ale v nočních, ranních a dopoledních hodinách počítejme s místními mlhami nebo nízkou oblačností,“ vyplývá z předpovědi. Ranní teploty se budou pohybovat mezi sedmi a dvěma stupni, přes den bude až 18 stupňů, ale při mlze a nízké oblačnosti se teplota nedostane nad 12 stupňů Celsia.
„Vývoj počasí o víkendu zůstává zatím poměrně nejistý, pravděpodobně se dočkáme ochlazení spojeného s velkou oblačností a na některých místech s deštěm nebo přeháňkami,“ uvedli meteorologové. Na horách bude sněžit.
Následující dva týdny od pondělí 19. října budou slabě chladnější, teploty se budou pohybovat na hranici průměru a podprůměru, týden od 2. listopadu pak bude průměrný s menší pravděpodobností opět spíše nadprůměrný. Maximální teploty se budou ve všech třech týdnech pohybovat většinou kolem deseti stupňů Celsia, při mlhách nebo nízké oblačnosti bude chladněji kolem pěti stupňů.
„Očekávaná minima budou kolem dvou stupňů, to znamená mezi čtyřmi stupni a bodem mrazu, v některých dnech bude přechodně mrznout,“ uvedl ČHMÚ.
Srážkově bude pokračovat v první polovině předpovědního období spíše sušší období s úhrny do pěti milimetrů a přechodně sněhovými srážkami v polohách nad 1000 metrů. „Druhá polovina období již bude srážkově bohatší, na horách při srážkovějších epizodách v chladnějším vzduchu bude sněžit a sněhová pokrývka již může zůstat i po několik dní ležet,“ předpokládají meteorologové.
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