Benative
9. 3. Františka
Týden přinese přeháňky, teploty budou nadále jarní

ČTK

Česko čeká oblačný týden, místy zaprší. Teploty ale i nadále zůstanou jarní, přes den se budou pohybovat nad deseti stupni. Vyplývá to z pondělní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Mraky a slunce
Denní teploty se budou v následujících dnech držet většinou mezi 11 a 16 stupni. (Ilustrační foto)Foto: Aktuálně.cz
V pondělí bude polojasno až oblačno, místy přechodně zataženo, na Moravě a ve Slezsku budou mít na obloze ještě jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 12 až 17 stupňů.

V noci na úterý se mohou v Čechách ojediněle objevit přeháňky. Teploty klesnou na sedm až dva stupně a lehce nad nulou se budou držet i v dalších dnech.

Od úterý bude většinou oblačno, místy meteorologové očekávají přeháňky, v úterý se dokonce může vyskytnout bouřka. Denní teploty se budou v následujících dnech držet většinou mezi 11 a 16 stupni.

