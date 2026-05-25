Tropických 33 stupňů. Předpověď ukazuje, kde v Česku hrozí extrémní vedra

Nejvyšší odpolední teploty v Praze, v části středních a severozápadních Čech, na Plzeňsku a jižní Moravě v úterý překročí 31 stupňů Celsia, výjimečně mohou dosáhnout až 33 stupňů. V aktuální výstraze o tom v pondělí informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Tropické teploty vydrží na jihu Moravy i ve středu.
Vzhledem k déletrvajícímu suchému a teplému počasí přetrvává ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko vzniku a šíření požárů, a to až do odvolání.
„V Praze, v části Středočeského, Ústeckého kraje, na Plzeňsku a na jižní Moravě se budou úterní maximální teploty pohybovat nad 31 stupňů Celsia, nejčastěji do 32 stupňů, ojediněle až 33 stupňů. Na jižní Moravě budou maximální teploty nad 31 stupňů Celsia také ve středu,“ uvedli meteorologové.
Výstrahu na zvýšené riziko požárů pro střední a severozápadní Čechy vydal ČHMÚ v neděli. Předpověď počasí mnoho srážek v nejbližších dnech neslibuje, je tak pravděpodobné, že území s platnou výstrahou se bude rozšiřovat.
