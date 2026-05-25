25. 5. Viola
Tropických 33 stupňů. Předpověď ukazuje, kde v Česku hrozí extrémní vedra

Nejvyšší odpolední teploty v Praze, v části středních a severozápadních Čech, na Plzeňsku a jižní Moravě v úterý překročí 31 stupňů Celsia, výjimečně mohou dosáhnout až 33 stupňů. V aktuální výstraze o tom v pondělí informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Tropické teploty vydrží na jihu Moravy i ve středu.

Denní maxima v úterýFoto: Český hydrometeorologický ústav
Vzhledem k déletrvajícímu suchému a teplému počasí přetrvává ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko vzniku a šíření požárů, a to až do odvolání.

„V Praze, v části Středočeského, Ústeckého kraje, na Plzeňsku a na jižní Moravě se budou úterní maximální teploty pohybovat nad 31 stupňů Celsia, nejčastěji do 32 stupňů, ojediněle až 33 stupňů. Na jižní Moravě budou maximální teploty nad 31 stupňů Celsia také ve středu,“ uvedli meteorologové.

Výstrahu na zvýšené riziko požárů pro střední a severozápadní Čechy vydal ČHMÚ v neděli. Předpověď počasí mnoho srážek v nejbližších dnech neslibuje, je tak pravděpodobné, že území s platnou výstrahou se bude rozšiřovat.

Klimatolog Českého hydrometeorologického ústavu Radim Tolasz o tom, jak lidé v průběhu let vnímají vedro. | Video: Tým Spotlight
Vladimír Coufal, West Ham

V Londýně ožila křivda na Coufalovi: Obludný hřích, který přispěl ke zkáze

Během horkého nedělního podvečera vyhráli jasně 3:0, na London Stadium přesto panovala mrazivá atmosféra plná smutku i vzteku. „Prodali jste duši,“ skandovali fanoušci fotbalového West Hamu, který po patnácti letech sestoupil z anglické Premier League. Bezútěšný stav hrdého klubu je nyní předmětem analýz, mezi důvody se přitom objevuje i nešťastný odchod českého obránce Vladimíra Coufala.

Helena Bonham Carter

Příbuzná šlechticů a herečka Helena Bonhamová Carterová ráda lidi šokuje

Helena Bonhamová Carterová je herečkou se širokým rejstříkem. Umí být svůdnou femme fatale, čarodějnicí, viktoriánskou šlechtičnou, ale také narkomankou či vražedkyní. Ztvárnila například královnu Alžbětu ve filmu Králova řeč a později i její dceru, princeznu Margaret, v oceněném seriálu Netflixu s názvem Koruna. Letos v květnu oslaví šedesátiny.

