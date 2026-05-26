Tropická vedra neustupují, teplotní rekord padl na 47 místech Česka

V Česku v úterý již čtvrtým dnem po sobě padaly teplotní rekordy, nové maximum pro 26. květen činí nově celkem 47 ze 171 míst, kde se dlouhodobě měří. Nejvyšší teplotu meteorologové zaznamenali znovu v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo nejtepleji už v sobotu a v neděli. V úterý tam teploměr ukázal 32,7 stupně Celsia.
Nové rekordy zapsaly v úterý měřicí stanice téměř ve všech krajích. Vyplývá to z informací na facebooku Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Rekordní teplo nad tropickými 30 stupni Celsia dnes hlásí téměř dvě desítky míst. Bez přepsání historických tabulek tak podle ČHMÚ zůstaly pouze Pardubický kraj a Praha, v Moravskoslezském kraji má nový rekord pouze nejvyšší hora Jeseníků Praděd.
V Doksanech dnešní teplota překonala o téměř dva stupně Celsia dosavadní maximum pro 26. květen z roku 2018. Víc než 31 stupňů dnes teploměr ukázal ještě ve Strážnici na Hodonínsku, na stanici Plzeň, Bolevec, ve Staňkově na Domažlicku a v Tuhani na Mělnicku.
Do Česka se podle ČHMÚ nyní dostává velmi teplý vzduch z Afriky, který proudí do západní Evropy. Počasí je slunečné a suché. "Nicméně podle dostupných historických dat umí být závěr května ještě o pár stupňů teplejší - například 29. května 2005 dosáhlo šest stanic na 34 stupňů Celsia a v Dobřichovicích bylo naměřeno 35 stupňů, což je absolutní květnové maximum teploty vzduchu," doplnil ČHMÚ.
Tropické s teplotami nad 30 stupňů byly v Česku poslední čtyři dny včetně dneška. Z dlouhodobě měřicích stanic dnes rekord zaznamenala víc než čtvrtina, v pondělí to bylo pět procent, v neděli téměř dvě třetiny a v sobotu víc než desetina.
Nad 30 stupňů Celsia mají teploty v Česku podle předpovědi stoupat i ve středu, kdy na jihu Moravy může být až 33 stupňů. Mírné ochlazení může přinést čtvrtek s očekávanými maximy do 25 stupňů a pátek a sobota do 28 stupňů. Neděle už ale má být opět tropická. Přeháňky se mohou vyskytnout ve středu, další srážky pak až o víkendu. Pro Prahu, střední a severozápadní Čechy, Rokycansko, Plzeňsko a jižní Moravu platí výstraha ČHMÚ před zvýšeným rizikem požárů.
