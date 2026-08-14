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Domácí

Tři nejvyšší stupně sucha panují na 88 procentech území Česka

ČTK

Extrémní, výjimečné či výrazné sucho, tedy některý ze tří nejvyšších stupňů sucha, panuje v Česku na víc než 88 procentech území. Hodnota platí pro hloubku do jednoho metru. Extrémní sucho je aktuálně na 60 procentech území. Vyplývá to z aktuálních dat portálu InterSucho, za nímž stojí pracovníci Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe.

Evropa, sucho, vedro, léto, rekord
Srpnová vlna extrémních veder sice skončila, ale potřebné srážky zatím nepřišly. (Ilustrační foto)Foto: Reuters – Kristýna Pružinová, Jakub Zuzánek
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Bioklimatolog Miroslav Trnka ČTK řekl, že letošek spolu s loňskem vytváří výraznou suchou epizodu, zatím nedosahuje minim z let 2015 až 2019.

„Zatím stále nedosahujeme nejnižších hodnot, které jsme měli na vrcholu poslední suché epizody z let 2015 až 2019, ale rok ještě neskončil. Už nyní je jasné, že v některých částech Česka bude mít sucho negativní dopad na zemědělskou produkci, přírůstky stromů a jejich kondici,“ uvedl Trnka.

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Srpnová vlna extrémních veder sice skončila, ale potřebné srážky zatím nepřišly. Předpovědní modely počítají s příchodem srážek od pondělí, kde přesně spadnou a v jakých úhrnech, ale zatím nelze přesně předpovědět. Podle toho se poté bude vyvíjet i úroveň sucha.

Bez rizika sucha je tak na území Česka pouze 0,2 procenta celého území, pouze snížená úroveň půdní vláhy, což je druhý nejnižší ze sledovaných stupňů sucha, na 0,7 procenta území.

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„Letošek bude nejspíš patřit mezi nejsušší roky, což je výsledek vysoké teploty a relativně nízkých srážek. Ty jsou v závislosti na regionu jedny z nejnižších od roku 1961,“ doplnil Trnka.

S výrazným suchem souvisí i riziko požárů, které je na většině území Česka podle portálu FireRisk vysoké či středně vysoké.

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Sucho, vysoké teploty i s tím související požáry trápí řadu zemí Evropy. S požáry bojují ve Francii, Británii i v Chorvatsku, kde muselo být kvůli požáru u Omiše evakuováno 300 českých občanů.

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