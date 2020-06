Sjíždět řeky nedoporučujeme, varují na Moravě. Mějte vždy házecí šňůru, radí vodák

Zuzana Zavadilová, Kateřina Hlaváčková

Vltava, Ohře i Sázava. Většina oblíbených řek vodáků v Čechách je po červnových povodních znovu s opatrností sjízdná. Před zábavou na řekách ale varuje Povodí Moravy a Odry, kde jsou toky stále rozvodněné. "Není normální jezdit v povodňových stavech na vodu, když nemám zkušenosti," říká předseda Svazu vodáků Libor Polák. Od víkendu zemřeli v Česku na řekách čtyři lidé.

I přes stabilizaci řek by měli vodáci dbát zvýšené opatrnosti. Ilustrační foto. | Foto: Thinkstock

"V žádném případě nedoporučuji vyjet. V poslední době jsme slyšeli, kolik lidských životů zbytečně vyhaslo v rámci nějakých vodáckých experimentů. I když už neplatí první stupně povodňové aktivity, jsou průtoky stále zvýšené," varovala na dotaz Aktuálně.cz mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

"Jsou avizované další srážky, a protože je půda nasycená, mohla by případná bouřka způsobit další vyvýšení průtoků," dodala. Upozornila ještě, že průtoky budou v řadě řek v povodí Odry zvýšené i proto, že se místní přehrady chystají vypouštět vodu, kterou zachycovaly během povodní.

Obdobná je situace v povodí řeky Moravy. "Nedoporučujeme hazardovat, průtoky se v některých případech pohybují až na šestinásobných hodnotách toho, jaké by byly za normální situace," vysvětluje mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Radí vyčkat, až se situace uklidní, a sledovat stránky Českého hydrometeorologického ústavu.

V současnosti se většina rozvodněných řek a potoků vrátila do svých koryt a podle předpovědi by v příštích třech dnech mělo pršet jen místy. V některých regionech však přesto hrozí, že i slabší srážky rozvodní menší řeky. Jedná se především o severovýchod republiky, tedy oblast Jeseníku, ale také o Frýdlantsko, Novohradské hory nebo Českomoravskou vrchovinu.

O poznání lepší je pro vodáky situace v Čechách. "Řeky, jako je například Vltava, Ohře nebo Sázava, by měly být při zachování bezpečnostních pravidel sjízdné. My například jeli o víkendu na Vltavu a bez újmy," uvedl pro Aktuálně.cz František Vrbovský, instruktor cestovní kanceláře Peřej Tours a spolupořadatel vodních zájezdů. Zkušení vodáci tak podle něj i nyní po deštích na řeky vyjet mohou - s výjimkou míst, kde je vyhlášen povodňový stupeň nebo se stav vody nachází příliš blízko něj.

Nedoporučuje však vyjíždět nyní na řeky s malými dětmi. "Občas má člověk co dělat se sebou a lodí, natož ještě s tak křehkým nákladem, jako jsou děti," vysvětluje vodák s asi pětadvacetiletými zkušenostmi. Dále vybízí k tomu, aby vodáci nepřeceňovali své síly, nejezdili příliš dlouhé úseky nebo na vodu nevyráželi pod vlivem alkoholu.

S běžnou opatrností jsou nyní sjízdné i řeky v povodí Ohře. "V současnosti je naprosto bezpečné řeky sjíždět, protože tu nemáme žádné povodňové aktivity, ani výrazně zvýšené průtoky, ty se dlouhodobě pohybují na průměrech," vysvětluje mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. V další předpovědi počasí nečeká žádné dramatické změny.

Mějte po ruce házecí šňůru, radí instruktor

Podle instruktora Františka Vrbovského by vodáci měli pro bezpečnou plavbu používat hlavně plovací vesty, boty do vody či helmu. Mezi potřebné pomůcky patří i házecí šňůra, která je nezbytná pro záchranu člověka v proudu. Z jezu podle Vrbovského jinak člověka téměř zachránit nejde, protože se záchranář při skoku do vody vystavuje stejnému riziku jako topící.

"Před každým obtížnějším nebo nepřehledným úsekem, ať už jezem, stupněm, nebo oblastí, kde se zrychluje voda, je potřeba zastavit u břehu a naplánovat, kudy je vhodné jej zdolat," dodává Vrbovský.

Nutnost mít sebereflexi a nepřeceňovat své síly potvrzuje i předseda Svazu vodáků České republiky Libor Polák. "Není normální jezdit v povodňových stavech na vodu, když nemám zkušenosti," vysvětluje. "Zkušený vodák je více připravený na to, že se voda v takové situaci chová jinak. Člověk musí mít najeto na řekách s vyšším průtokem a to se u nás trénuje těžko,"dodává Polák, z jehož statistik z loňského roku vyplývá, že se na vodu přes letní sezónu vydalo 600 tisíc lidí.

Mezi oblíbené řeky vodáků patří také Sázava, Otava, Berounka a Lužnice v povodí Vltavy. "V příštích dnech by se situace zhoršovat neměla, průtoky jsou zvýšené, vody je tedy dost. Další vývoj ale prozradí až počasí konce června," míní mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. Běžný provoz byl na Vltavské vodní cestě po nezbytných preventivních opatřeních souvisejících s šířením koronaviru zahájen 1. června.

Nejnižší povodňový stupeň stále platil ještě v úterý na říčce Bystřičce v povodí Moravy, dále na řekách Malši a Stropnici v povodí Vltavy a říčce Mrlině v povodí Labe.

Zemřeli čtyři vodáci

Lokální povodně postihly v červnu především Olomoucký, Pardubický, Moravskoslezský a Zlínský kraj. Vyžádaly si nejméně osm životů, z toho čtyř vodáků, kteří se navzdory zvýšenému povodňovému stupni vydali řeky sjíždět.

Mezi oběťmi je muž středního věku, který se v pátek topil ve Velké nad Veličkou na Hodonínsku, či osmiletá dívka, která s dalšími vodáky v neděli sjížděla na raftu řeku Morávku na Frýdecko-Místecku.

Po převrhnutí kánoe včera na Vsetínské Bečvě v Hovězí na Vsetínsku pod splavem utonul vodák, jeho společník v noci na dnešek zemřel také. Jez oba vyhodnotili jako nebezpečný, do lodě proto po přenesení nastoupili pod jezem, proud je ale stáhl zpět a kánoi převrátil.