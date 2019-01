Teploty v Libereckém kraji klesly v noci na - 13 stupňů. Na Jizerce bylo 29 pod nulou

V Libereckém kraji se v úterý teploty pohybují od minus sedmi do minus 13 stupňů, na Jizerce v Jizerských horách klesla ráno rtuť teploměrů pod minus 26 stupňů Celsia a při zemi dokonce pod minus 29. Hlavní tahy v kraji jsou většinou holé a vymrzlé, na silnicích nižších tříd hlavně v horách leží zledovatělá vrstva sněhu, silničáři tam doporučují opatrnost.

Všechny silnice v kraji jsou průjezdné, jen pro kamiony nad šest tun zůstává zatím uzavřená silnice třetí třídy z Mníšku na Liberecku přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu.

Silnice se v zimě nesolí a nákladní auta mívají na ujetém sněhu problémy, bezpečnější je pro ně v zimě alternativní trasa po silnici 13, která se udržuje chemicky. V úterý by ale měli silničáři rozhodnout, zda bude možné silnici pro kamiony otevřít.

Teploty v kraji se ráno pohybují od minus sedmi do minus 13 stupňů, většinou je jasno nebo skoro jasno. Vane slabý vítr, místy může být kouřmo. Mrazivé počasí vydrží podle meteorologů po celý den. Mrazy čekají až do konce ledna, až v únoru by se mohlo oteplit. Mírně nepříznivé budou rozptylové podmínky, horší by mohly být hlavně na Českolipsku, zatím je tam ovzduší uspokojivé.