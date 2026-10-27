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Počasí

Svátek zprvu nabídne příjemné teploty, zvrat počasí na sebe nedá dlouho čekat

Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
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Pokud chcete využít středečního státního svátku a vyrazit už v úterý večer ven, nezapomeňte se teple obléct. Noc bude chladná, místy mohou teploty klesnout i pod nulu a tvořit se budou mlhy. Samotný sváteční 28. říjen ale nabídne na konec října poměrně příjemné teploty, přesto se může později hodit i deštník. Počasí se pak po zbytek týdne příliš měnit nebude.

Mapka ukazuje, kde se v České republice v úterý ráno tvořily mlhy. Především na Moravě - jedná o světlejší modrou barvu, jejíž kontury obkreslují moravské úvaly a přilehlá údolí, Boskovickou brázdu, nebo údolí Vsetínské Bečvy. Ve středu předpokládají hydrometeorologové podobný vývoj.
Mapka ukazuje, kde se v České republice v úterý ráno tvořily mlhy. Především na Moravě - jedná o světlejší modrou barvu, jejíž kontury obkreslují moravské úvaly a přilehlá údolí, Boskovickou brázdu, nebo údolí Vsetínské Bečvy. Ve středu předpokládají hydrometeorologové podobný vývoj.Foto: Facebook – ČHMÚ
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V noci na středu se mohou místy tvořit mlhy a nízká oblačnost. Řidiči by proto měli být na silnicích obezřetní. V Čechách začne k ránu od západu přibývat mraků, uvádí předpověď Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Noční teploty klesnou na 1 až 6 °C, na Moravě může být místy až minus dva stupně. Na horách se budou pohybovat kolem nuly. Vítr zůstane většinou slabý a proměnlivý, pouze na severu Čech bude mírně foukat od jihu rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.

Ve středu 28. října bude ráno převážně jasno až polojasno, ojediněle se však objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne začne od západu přibývat mraků a místy se přidají přeháňky či občasný déšť. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až večer. V Čechách by měly odpoledne a večer postupně ustávat a oblačnost se začne místy protrhávat.

Nejvyšší denní teploty dosáhnou 10 až 14 °C. V noci na čtvrtek se ochladí na čtyři až minus jeden stupeň. Vítr bude slabý, proměnlivý až severozápadní.

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Ve čtvrtek se bude střídat polojasná a oblačná obloha. Více mraků čeká především východ a severovýchod Česka, kde se mohou místy vyskytnout i přeháňky. V ostatních oblastech budou srážky spíše výjimečné. Teploty přes den vystoupají na 8 až 13 °C.

Noc na pátek bude mírnější. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 3 a 7 °C, na západě Čech mohou klesnout až k jednomu stupni.

V pátek zůstane počasí teplotně podobné. Obloha bude většinou polojasná až oblačná, ráno se mohou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Na severu a severovýchodě země bude oblačnosti více a nelze tam vyloučit ani slabý déšť či přeháňky. Denní maxima se opět dostanou na 8 až 13 °C.

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