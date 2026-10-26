Sváteční plány Čechů může překazit počasí. Mapa ukazuje, kde ve středu zaprší

Pokud se chystáte využít středeční státní svátek k výletu, počítejte s tím, že počasí se během dne začne měnit. Česko čeká v následujících dnech poměrně teplé počasí s teplotami až 14 stupňů Celsia, ve středu se ale od západu postupně zatáhne a místy se může objevit déšť. V závěru týdne se pak podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) začne ochlazovat.
V úterý bude v Česku převážně jasno až polojasno. Na západě Čech může být zpočátku více oblačnosti a ráno či dopoledne se místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 10 až 14 °C, na horách v tisíci metrech bude kolem 7 °C, na Šumavě ale může být až 11 °C. Srážky se podle meteorologů neočekávají.
Na státní svátek se od západu zatáhne
Ve středu 28. října začne den převážně polojasnou až skoro jasnou oblohou. Ojediněle se mohou vyskytnout mlhy nebo nízká oblačnost.
Během dne však od západu přibude oblačnosti a místy se objeví přeháňky nebo slabý déšť. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až večer. V Čechách by měly odpoledne a večer od západu postupně ustávat a místy se začne obloha znovu protrhávat.
Teploty budou na konec října poměrně příjemné. Nejvyšší denní maxima se budou pohybovat mezi 9 a 14 °C, v noci klesnou na 4 až -1 °C. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo severozápadní.
Ve čtvrtek bude převládat polojasno až oblačno. Na východě a severovýchodě republiky se místy obloha zatáhne a mohou se objevit přeháňky, jinde budou srážky pouze ojedinělé. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 8 až 13 °C. V noci bude o něco tepleji než v předchozích dnech, minima klesnou na 7 až 3 °C, na západě až k 1 °C.
Pátek přinese podobné teploty. Meteorologové očekávají polojasno až oblačno, místy se mohou vyskytnout mlhy nebo nízká oblačnost. Více oblaků a místy také slabý déšť či přeháňky se objeví především na severu a severovýchodě Česka. Denní maxima vystoupají na 8 až 13 °C.
Víkend přinese chladnější počasí
V sobotu už bude převážně zataženo až oblačno a místy se objeví slabý déšť nebo mrholení. Nejvyšší denní teploty klesnou na 7 až 11 °C, v noci se budou pohybovat mezi 5 a 1 °C. Při zmenšené oblačnosti může teplota klesnout až k -1 °C.
Ani výhled na začátek příštího týdne zatím neslibuje výrazné zlepšení. Od neděle do úterý očekává ČHMÚ převážně zataženou až oblačnou oblohu, místy se slabým deštěm nebo mrholením. Na horách mohou srážky postupně přecházet ve smíšené nebo sněhové.
Nejvyšší denní teploty se v tomto období budou pohybovat už jen mezi 5 a 10 °C. V noci klesnou na 5 až 0 °C, při zmenšené oblačnosti mohou spadnout až k -2 °C.
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