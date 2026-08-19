Sucho řeší i Pavel. Rýpl si kvůli němu do Babiše i Macinky

I když sprchlo, sucho trvá. A řeší to nejen vláda a opozice, ale i prezident Petr Pavel. V úterý si do Lán pozval vědce, experty i influencery, aby s nimi probral změnu klimatu. Hlava státu si sice neodpustila rýpanec do premiéra Andreje Babiše (ANO), ale vítá, že jeho vláda sucho řeší. Podle politologa Lukáše Jelínka je dobře, že prezident na problém upozorňuje – ale měl by to prý dělat opatrně.
Podle Petra Pavla je problém, že se ve věci změny klimatu a sucha mnohdy řeší jednotlivosti, aniž by si lidé uvědomili, že spolu věci souvisí. „Jak zde (na úterním setkání v Lánech – pozn. red.) zaznělo, sucho se nevyřeší postavením několika nových přehradních nádrží. Existuje celý komplex opatření a v odborné komunitě je nejenom kumulované obrovské množství znalostí, dovedností, ale také návrhů, jak situaci řešit. Bohužel tyto návrhy se potom nepromítají do konkrétních politik,“ uvedl prezident.
Právě setkání v Lánech posloužilo k tomu, aby se sešli na jednom místě lidé z různých koutů země a oborů, aby se seznámili a mohli si vyměňovat zkušenosti, míní Pavel. Kromě vědců a expertů byli na akci i zástupci lesníků, zemědělců, podnikatelů nebo influencerů.
Pavel také podotkl, že často „podléháme tlaku řešit věci rychle, najít formu, která na první pohled vypadá akceschopně, ale neřeší spoustu ohledů, které nebyly vzaty v úvahu“.
Prezident rovněž dostal otázku, jak hodnotí dosavadní kroky vlády ke klimatické změně a suchu a jestli jsou podle něj dostatečné.
„Zatím jsem od vlády žádné ucelené kroky neviděl. Vítám to, že se kabinet problematikou sucha zabývá, že se chce věnovat i širším souvislostem, nejen výstavbě přehrad. Ale bude určitě zapotřebí, aby probíhala širší odborná debata,“ pokračovala hlava státu. S tím, že stát se může inspirovat i v zahraničí, a ne vždy vymýšlet „českou cestu“.
„Děkujeme Jezulátku“
Prezident zveřejnil z akce i video na svém Instagramu. A v něm si rýpl do Babiše. „V dnešní době se zdá, že ochrana životního prostředí a záležitosti spojené se změnou klimatu se řeší jinými prostředky než argumenty fakty a diskusí. Zdá se, že třeba klimatická krize se dá vyřešit jedním vyjádřením na tiskové konferenci, sucho jednou modlitbou,“ říká Pavel.
Nedávno totiž Babiš zveřejnil video, v němž děkoval za déšť. „Prší, vážení, prší. Děkujeme Jezulátku. Minulý týden na Slapech, co jsem říkal? Že se budu modlit. Takže jsem se modlil. Dobře – prší a vypadá to na celý týden,“ vykládal premiér.
Slova o vyřešení krize „jedním vyjádřením na tiskové konferenci“ pak mířila na dnes už legendární výrok ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé). Ten loni v den nástupu na resort životního prostředí, jehož řízením byl pověřen, prohlásil: „Dnes skončila klimatická krize.“
Prezident Pavel už ve své předvolební kampani zmiňoval, že jsou určitá témata, kterým bude přikládat větší význam a o kterých se bude chtít bavit nejen s politiky, ale i s experty, připomíná politolog Lukáš Jelínek. „Myslím si, že téma environmentální politiky, klimatické změny a v současnosti i sucha přejít nemohl,“ soudí.
„Navíc je to téma, u kterého podle mě chybí veřejná diskuse, kterou by iniciovala vláda nebo vládní představitelé. Ti mají opravdu často tendenci věci řešit spíš někde za zavřenými dveřmi, ať už na úrovni koaličních představitelů, nebo pracovních skupin,“ dodal politolog.
Ani Pavlův rýpanec do Babiše ovšem odborníka nepřekvapil. „Že si u této příležitosti (prezident) neodpustí nějaké štípavé poznámky nebo popíchnutí na adresu vlády, to mi přijde celkem pochopitelné v současné situaci, kde se vztahy mezi vládou a prezidentem nacházejí někde pod bodem mrazu,“ řekl Jelínek.
Opatrnost je namístě
A upozorňuje na to, že prezident nemá tu moc předkládat a přijímat změny, kterou má vláda. „Na Hradě se nic nerozhodne, i kdyby se kolem Petra Pavla shromáždily stovky expertů na cokoliv. Ale to, že chce na nějaké téma upoutat pozornost a chce dostat do politického nebo obecně do veřejného prostředí nějaké expertní názory a diskusi, je přesně to, co výkonu té prezidentské funkce odpovídá,“ uvedl expert.
Na dotaz, zda by tyto kroky Pavla nemohly být vnímány jako jistá nedůvěra směrem k vládě, Jelínek odpověděl, že tady by si měl dát prezident pozor. „V tom by měl být hodně obezřetný. Pokud témata bude otevírat neutrálně a bude si k nim zvát nejen experty a aktivisty, ale i politiky z řad vlády i opozice, aby ukázal, že když se o něčem debatuje, tak není předpojatý, tak v tom problém nevidím,“ míní.
„Ale kdyby to prezident pojímal a navíc ještě veřejně prezentoval jako nějaké kontra akce, jako něco, co má sloužit k vládní kritice, to si myslím, že by ani jemu nepomohlo ve veřejném mínění,“ zdůrazňuje Jelínek. S tím, že je pro hlavu státu důležité udržet u podobných témat nadstranickost.
Vláda kvůli změnám klimatu a pokračujícímu nedostatku vláhy v krajině obnovila Národní koalici pro boj proti suchu, kterou vede sám premiér. Má za sebou i první jednání.
„Ministerstva ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem vytvoří mapu, kde je 500 až 1000 nejkritičtějších míst, kde nejrychleji odtéká voda. Ta místa budeme řešit cíleně,“ popsal v týdnu další kroky v boji se suchem Babiš.
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