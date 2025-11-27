Prudká změna počasí: "vyjde" slunce, na silnicích pozor. Jak bude do konce týdne

Ve středu v Česku intenzivně sněžilo. "Třeba i z Prahy byly hlášeny zajímavé výšky sněhu - ve výše položených okrajových částech města mimo komunikace i kolem 15 centimetrů. Jednalo se však o velmi nadýchaný sníh, srážek na stanicích bylo maximálně jen okolo šesti milimetrů, což běžně odpovídá šesti centimetrům sněhu," uvedl ve čtvrtek na síti X ČHMÚ.
V důsledku toho se ve čtvrtek ráno může vytvářet náledí, den už by ale měl být podle meteorologů převážně bez srážek.
Také v pátek bude jasno až polojasno. Na západě se večer může ojediněle objevit mrznoucí déšť. Noc bude chladná, nejnižší teploty klesnou na minus dva až minus sedm stupňů Celsia, při sněhové pokrývce může být kolem minus devíti. Přes den teploměr ukáže nulu až čtyři stupně.
V sobotu i neděli bude zataženo či oblačno, mohou se vyskytnout mrznoucí mlhy. Při mrznoucích srážkách se po oba dny může tvořit ledovka.
V sobotu bude postupně v Čechách od západu pršet nebo padat mrznoucí déšť, na horách budou srážky smíšené nebo sněhové. V noci bude nula až minus pět stupňů, na východě až minus sedm. Přes den se teploty budou pohybovat mezi jedním a pěti stupni.
V neděli meteorologové očekávají v Čechách k večeru ojediněle slabý déšť, v polohách nad 1000 metrů budou srážky smíšené nebo sněhové. Noční teploty budou mezi nulou a minus čtyřmi, přes den bude do pěti nad nulou.