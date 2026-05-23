Sobota byla prvním tropickým dnem roku, stanice Doksany pokořila 30 stupňů

Sobota byla prvním tropickým dnem letošního roku. Stanice Doksany na Litoměřicku pokořila v 15:30 hranici 30 stupňů Celsia, naměřila 30,1 stupně. Loni zaznamenali meteorologové první tropický den dříve, 3. května, a předloni dokonce už 7. dubna. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu na síti X.
Teploty v sobotu podle meteorologů mohou ještě nějakou dobu růst, takže výsledná maximální teplota bude asi mírně vyšší. Velmi teplo je také na Plzeňsku, kde teplota stoupá i přes 29 stupňů Celsia.
Stanice v Doksanech a například i v Plzni v Bolevci jsou ale poměrně specifické svým umístěním. Zatímco v Doksanech zpravidla teplota odpoledne při jednotlivých desetiminutových měření výrazněji kolísá, v Bolevci je zase stanice umístěna v menším údolí s pískovcovým podložím. Má to vliv na odpolední maxima v teplé části roku.
Prvním tropickým dnem, při kterém teploty stoupají alespoň na 30 stupňů Celsia, byl loni 3. květen. Na stanici Dyjákovice na Znojemsku v tento den naměřili 31 stupňů. Předloni meteorologové zaznamenali první tropický den výrazně dřív, už 7. dubna. V Českých Budějovicích tehdy naměřili 30,9 stupně.
Do Česka má navíc v neděli znovu přijít saharský prach. Mohl by snížit teploty, které se odpoledne podle předpovědi budou přibližovat 30 stupňům Celsia. Do přízemních vrstev atmosféry by se saharský prach neměl dostat. Na sociální síti X to v sobotu uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Jemný písek, který do atmosféry zvedly bouře nad africkou pouští Sahara, se do Česka dostal letos už několikrát.
„Během dne by nad naše území měl doputovat společně s vysokou oblačností i saharský prach. Ten se aktuálně nachází zatím nad západní Evropou,“ napsali meteorologové. „Kvůli vyšším koncentracím prachu v atmosféře mohou být odpolední teploty nakonec mírně nižší než předpokládají numerické modely,“ dodali.
Koncentrace saharského prachu by měly být nejvýraznější ve výšce kolem dvou kilometrů nad zemí. „V přízemní vrstvě se projeví, pokud vůbec, jen minimálně,“ napsal ČHMÚ.
V ovzduší v Česku se v letošním roce saharský prach objevil v únoru, v březnu i v dubnu. Pokud v danou dobu prší nebo sněží, mají srážky žlutou, oranžovou či hnědou barvu. Dostane-li se prach do přízemních vrstev, ulpívá podobně jako třeba pyl na oknech, parapetech či karoseriích aut. Na jaře 2024 meteorologové kvůli vysoké koncentraci prachu ze Sahary v ovzduší dokonce v Česku vyhlásili smogovou situaci.
Mohlo by vás také zajímat: „Lidí přibývá, zvyšuje se teplota a přidávají se další věci. To způsobuje druh agresivity, která je mi nepříjemná,“ říká Miroslav Krobot.
ŽIVĚ Írán hrozí USA drtivou odpovědí, pokud obnoví válečné akce
Pokud Spojené státy obnoví válku proti Íránu, Teherán odpoví "drtivým způsobem". Podle agentury AFP to dnes uvedl hlavní íránský vyjednavač a předseda parlamentu Muhammad Ghálíbáf během setkání se šéfem pákistánské armády Ásimem Munírem. Dodal, že od začátku příměří 8. dubna Írán obnovil své ozbrojené síly. Diplomacie Kataru a Pákistánu se snaží zabránit eskalaci napětí.
Scénáře další americké invaze. Mohla by spustit „válku všeho lidu“
Americké ministerstvo spravedlnosti ve středu oznámilo obvinění proti Raúlu Castrovi, 94letému bývalému prezidentovi Kuby. Ve stejný den se do Karibiku přesunula i americká letadlová loď Nimitz a několik dní předtím s vedením ostrovního státu jednal i šéf CIA. Kroky vyvolaly v médiích spekulace, zda USA nezvažují postup vůči kubánskému vedení podobný lednové operaci ve Venezuele.
Tragédie Dukly. Po neuvěřitelném průběhu sestupuje, mluví se znovu i o rozhodčím
Pražská Dukla sestupuje z fotbalové ligy. Poté, co ji v minulém týdnu výrazně poškodili rozhodčí v čele s Ondřejem Berkou v Teplicích, dokonala její pád prohra 0:3 s Baníkem Ostrava po neuvěřitelném průběhu: všechny tři góly byly totiž vlastní... Vítězové se díky triumfu vyhnuli přímému sestupu, o udržení mezi elitou budou stejně jako Slovácko bojovat v baráži.
Desítky tisíc lidí v Madridu demonstrovaly proti premiérovi Sánchezovi
Tisíce demonstrantů v sobotu v Madridu požadovaly demisi socialistického premiéra Pedra Sáncheze kvůli sérii korupčních skandálů. Protestovat přišlo podle organizátorů asi 80 tisíc lidí, podle úřadů polovina, uvedla agentura AFP.
ŽIVĚ Česko - Slovensko 1:0. Skončila první třetina vypjatého souboje
Sledujte online přenos z utkání hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku mezi Českem a Slovenskem.