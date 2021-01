Zapadané Česko. Sníh opět komplikuje dopravu, těšit se z něj nemohou ani vlekaři

Husté sněžení komplikovalo v noci a ještě v neděli dopoledne dopravu na řadě míst Čech, Moravy i Slezska. Vozovky namrzaly, na horských silnicích se tvořily sněhové jazyky. Sněžit bude místy až do večera, jinde budou srážky spíš dešťové.

Ve východních Čechách musejí být řidiči opatrní zejména na Rychnovsku a Orlickoústecku, kde na silnicích ve vyšších polohách leží rozbředlý nebo ujetý sníh. Na Vysokomýtsku mohou vozovky namrzat. Hlavní silniční tahy v Královéhradeckém a Pardubickém kraji byly v neděli ráno po chemickém ošetření většinou mokré, uvedli silničáři.

V Krkonoších leží ujetá a místy i zledovatělá vrstva sněhu na silnici druhé třídy na hraniční přechod s Polskem na Pomezních boudách. Ledové plotny jsou místy na silnicích v Orlických horách. Zbytky rozbředlého sněhu po pluhování ráno ležely na silnicích na Náchodsku.

Přes den by mělo být v Královéhradeckém a Pardubickém kraji zataženo až oblačno, místy s občasným sněžením nebo sněhovými přeháňkami. V nižších polohách bude pršet. Teploty by se měly pohybovat od nuly do plus tří stupňů, na horách má být od nuly do minus tří stupňů.

V Krušných horách uvízly kamiony

S velkou opatrností jsou sjízdné silnice v Ústeckém a Libereckém kraji. Na horských cestách leží ujetá vrstva sněhu, sněží ale i v nížinách.

V Krušných horách se objevují sněhové jazyky. Na cestě k hraničnímu přechodu Hora Svatého Šebestiána na Chomutovsku uvízlo už v sobotu několik kamionů. V Libereckém kraji v okrese Semily řeší policisté nehodu u obce Chuchelna, kde se osobní auto několikrát převrátilo na střechu a skončilo mimo vozovku.

Několik centimetrů rozbředlého sněhu v neděli ráno pokrývalo také silnice v Olomouckém kraji. Sněžit v regionu začalo už v nočních hodinách. Rozbředlý sníh pokrývá silnice v horských oblastech i nižších polohách. Na méně důležitých silnicích je vrstva ujetého sněhu s posypem.

Na jižní Moravě namrzají silnice

Řidiči by měli být opatrní také v Jihomoravském kraji, kde ráno silnice namrzaly. Místy padá déšť se sněhem, na Vyškovsku se objevuje mrznoucí mrholení, na Břeclavsku a Hodonínsku je nasněženo.

Teploty se v kraji pohybují od minus dvou stupňů Celsia do jednoho stupně nad nulou. Fouká slabý a proměnlivý vítr. V okolí dálnice D1 může být snížená dohlednost vlivem srážek a v úseku na Vyškovsku může být rozbředlý sníh. V okolí dálnice D2 padá déšť se sněhem.

Komunikace v kraji jsou holé a mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností. Námraza hrozí především na Vyškovsku, Brněnsku a v Brně. Kvůli sněhovým srážkám a teplotám okolo bodu mrazu vyjelo kolem půl druhé ráno v Brně do terénu všech 21 posypových vozů společnosti Brněnské komunikace. Údržba skončila kolem půl sedmé.

Špatná viditelnost ve Slezsku

Sněžení v neděli dopoledne komplikovalo sjízdnost na silnicích také v Moravskoslezském kraji. Kvůli přeháňkám silničáři ráno varovali před sníženou dohledností.

Na chemicky ošetřovaných vozovkách ležel ráno po nočním sněžení rozbředlý sníh, na inertních úsecích pak ujetá nebo nová vrstva sněhu. Například na cestách nižších tříd na Opavsku může vrstva nového sněhu dosahovat až sedm centimetrů. Také na dálnici D1 musí řidiči počítat s rozbředlým sněhem.

Meteorologové upozorňují na to, že sněžit bude místy i během dne. Večer budou srážky ustávat. Teploty mají na horách klesnout k mínus čtyřem stupňům Celsia.

Sněžení v noci zasáhlo také celé území Zlínského kraje. Silnice v kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Teploty se v kraji ráno pohybovaly kolem bodu mrazu. Varování před náledím platí hlavně na Vsetínsku. Opatrní musí být řidiči i na dálnicích.