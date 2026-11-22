Česko se ve čtvrtek může dočkat prvního vydatného sněžení, a to i v nížinách. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) kvůli tomu vydal pro celé území předběžné varování před sněhem a komplikacemi v dopravě. Nejvíc by mělo nasněžit na jihovýchodě země, kde i v nižších polohách může napadnout přes 10 centimetrů. Na možnou nadílku meteorologové v neděli upozornili také na svém profilu na síti X.
Takzvaný výhled nebezpečných jevů platí od čtvrtka 26. listopadu půlnoci do pátku 8 hodin ráno a týká se všech čtrnácti krajů Česka. Meteorologové očekávají, že se vytvoří sněhová pokrývka, a s ní přijdou i komplikace v dopravě. Nejvýraznější by měly být v jihovýchodní polovině země. Potíže hrozí také v energetice a dalších odvětvích.
Jde zatím o předběžné varování, připomínají meteorologové. ČHMÚ doporučuje v příštích dnech sledovat aktualizované předpovědi a výstrahy ve své mobilní aplikaci nebo na webu chmi.cz.
Sníh přinese níže nad Středomořím
Za očekávanou sněhovou nadílkou stojí tlaková níže, která se v polovině týdne vytvoří nad Středomořím. Vznikne na přední straně rozsáhlé brázdy nízkého tlaku vzduchu, která ve středu zasáhne západ Evropy. Ve čtvrtek a pravděpodobně i v pátek pak níže ovlivní počasí ve střední Evropě včetně Česka, uvádí ČHMÚ.
Nad českým územím přitom bude dost studený vzduch, takže srážky budou podle meteorologů s velkou pravděpodobností sněhové i v nejnižších polohách. Sněžení na konci týdne by navíc mohlo zasáhnout větší část země a být vydatnější než to, které přijde na jeho začátku.
Kolik sněhu napadne?
Podle nejpravděpodobnějších scénářů by ve čtvrtek, případně ještě v pátek, mělo na východě a jihovýchodě Česka napadnout celkem 3 až 10 centimetrů sněhu.
Tyto scénáře vycházejí ze souboru mnoha výpočtů modelu s mírně odlišnými výchozími podmínkami. Nejnovější výpočet modelu Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF) ale naznačuje, že místy by mohlo přibýt i 10 až 15 centimetrů nového sněhu.
Meteorologové zároveň upozorňují, že s takovým předstihem nelze spolehlivě určit, jak silná níže bude a kudy povede její dráha. U podobných situací je to podle nich běžné. „Přesnější lokalizace zatím není možná a nejistota stále vysoká,“ dodali.
Na horách se zima ohlásí už v pondělí
Zimní počasí ale nečeká jen na konec týdne. Už v pondělí a v úterý může vydatněji sněžit hlavně na východě a severovýchodě země, především v Beskydech, Jeseníkách a v Krkonoších.
Na horách na severu a severovýchodě může v pondělí místy napadnout kolem 10 centimetrů nového sněhu. Meteorologové upozorňují i na sněhové jazyky, na hřebenech Krkonoš se mohou tvořit závěje.
Pondělí bude navíc větrné. Zejména na Českomoravské vrchovině a na jižní Moravě mohou nárazy větru dosahovat kolem 55 kilometrů v hodině.
Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi minus jedním a plus čtyřmi stupni, na horách kolem tisíc metrů vystoupí jen k minus pěti. Noci budou mrazivé.
Řidiči by se měli připravit
Čtvrteční sněžení a sněhové jazyky mohou dopravu výrazně zkomplikovat, a to i v místech, kde řidiči na sníh zatím nejsou zvyklí.
Od 1. listopadu do 31. března přitom platí, že pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, případně se dá během jízdy předpokládat, musí mít auta zimní pneumatiky.
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