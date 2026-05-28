Slunečné počasí vydrží do pátku, víkend přinese přeháňky. Teplo ale bude dál

V Česku vydrží slunečné počasí do pátku, o víkendu se objeví přeháňky a bouřky. Teploty se ve čtvrtek udrží většinou pod 25 stupni Celsia, v dalších dnech stoupnou k 28 stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
„Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše nad severozápadní Evropou a přináší poněkud chladnější a suchý vzduch od severu. Ve čtvrtek nás čeká slunečno a odpolední teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia,“ uvedl ČHMÚ na facebooku.
Na severu a severovýchodě očekávají teploty kolem 20 stupňů Celsia, na horách v 1000 metrech nad mořem kolem 15 stupňů, na Šumavě kolem 20 stupňů.
Jasno nebo polojasno bude v Česku i v pátek, částečné přibývání oblačnosti předpokládají meteorologové později večer na severozápadě a západě Čech. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia, v Čechách bude místy až 28 stupňů.
„Na víkend začne přibývat mraků na obloze a místy se dočkáme přeháněk nebo bouřek,“ sdělili meteorologové. Nejnižší noční teploty budou o víkendu mezi 15 až deseti stupni Celsia, v údolích ojediněle kolem osmi stupni Celsia. Přes den teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů Celsia.
Televizní série o zavražděné spisovatelce Simoně Monyové upozornila na závažné téma, které bylo v české společnosti dlouhá léta téměř tabu – domácí násilí. Jak se člověk do nezdravého vztahu dostane a proč je často i pro silné jedince těžké ho opustit? Jak se česká společnost vypořádává s problematikou domácího násilí na systémové úrovni?
Nejméně deset studentek zemřelo při požáru internátu v oblasti Nakuru v centrální části Keni. Informovala o tom ve čtvrtek místní rozhlasová stanice Capital FM s odvoláním na policii. Požár podle ní vypukl ve čtvrtek nad ránem, když studentky spaly, rychle se šířil budovou a způsobil paniku ve školním areálu.
Spojené státy oznámily, že provedly nové "obranné" údery v jižním Íránu. Podle agentury AFP americký představitel ve středu večer řekl, že americká armáda sestřelila čtyři íránské drony a provedla letecké údery na pozemní základnu na jihu země. Íránské revoluční gardy uvedly, že v reakci na úder poblíž letiště Bandar Abbásu udeřily na americkou leteckou základnu. Vzdušné útoky hlásil Kuvajt.
Trenér je to zlatý, ale také hodně kritizovaný. Po mistrovství světa Radim Rulík v úřadu reprezentačního kouče končí a oponenti z řad fanoušků i bývalých hokejistů se nemohou dočkat. Proč to štve Václava Nedorosta? I o tom je nová epizoda podcastu Bago před čtvrtfinále proti Finsku.
Jan Svěrák se jako nejúspěšnější porevoluční režisér vrací s údajně komorní filmovou novinkou: mořskou odyseou pětice staříků, která experimentuje s drogami a dokazuje, že život důchodem nekončí. Na papíře to zní dobře, realita už tak zalitá sluncem není.