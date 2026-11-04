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Počasí

Slunce přes den, mráz v noci, ale srážky stále žádné. Teplo ale nebude

Domácí,Anna Chocová
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Po zbytek týdne můžeme čekat jasno až skoro jasno, místy se objeví nízká oblačnost či mlhy. V noci však teploty na většině území klesnou pod nulu a rána budou mrazivá. Vyplývá to ze středeční předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V noci na čtvrtek bude místy mrznout. Noční teploty klesnou ojediněle až na -5 °C.
V noci na čtvrtek bude místy mrznout. Noční teploty klesnou ojediněle až na -5 °C.Foto: ČHMÚ
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Ve čtvrtek 5. listopadu bude povětšinou slunečno. Meteorologové očekávají jasno nebo skoro jasno, v jihozápadní polovině Čech a na severovýchodě místy zataženo nízkou oblačností nebo i mlhy, které mohou být ráno lokálně mrznoucí. Na jihozápadě Čech se může nízká oblačnost nebo mlhy udržet po většinu dne.

Teploty klesnou v noci až na minus tři stupně, v údolích ojediněle na minus pět stupňů. Přes den vystoupají na šest až deset stupňů, na horách kolem pěti stupňů, stejně tak při déletrvající nízké oblačnosti nebo mlze.

Předpověď počasí na čtvrtek 5. listopadu odpoledne.
Předpověď počasí na čtvrtek 5. listopadu odpoledne.Foto: ČHMÚ

V pátek 6. listopadu můžeme čekat slunečný den, ale s mrazivým ránem. Bude stále jasno až skoro jasno. V noci a na začátku dne se ojediněle, zejména na jihozápadě Čech, vyskytnou nízká oblačnost nebo mlhy, ty většinou mrznoucí. Během dne bude na východě a severovýchodě přibývat nízká oblačnost.

Předpověď teplot na pátek 6. listopadu ráno
Předpověď teplot na pátek 6. listopadu ránoFoto: ČHMÚ

Nejnižší noční teploty sestoupají na jeden až minus tři stupně, v údolích ojediněle až minus šest stupňů. Přes den se oteplí na sedm až 11 stupňů, na severovýchodě jen kolem šesti stupňů.

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V sobotu 7. listopadu bude slunečno s mrazivým ránem. Meteorologové čekají jasno až polojasno. V západní polovině Čech se vyskytne místy nízká oblačnost nebo mlhy, které se na západě Čech pravděpodobně udrží po celý den. V noci a ráno budou mlhy mrznoucí.

V noci teploty poklesnou na jeden až minus tři stupně, v údolích ojediněle na minus pět stupňů. Přes den teploty vystoupají na šest až deset stupňů, při oblačnosti či mlze jen na čtyři stupně.

Předpověď teplot na sobotu 7. listopadu odpoledne
Předpověď teplot na sobotu 7. listopadu odpoledneFoto: ČHMÚ

V neděli 8. listopadu bude jasno až polojasno. V Čechách místy zataženo nízkou oblačností. V Čechách také můžeme očekávat mlhy, které budou v noci a ráno většinou mrznoucí. V západní polovině Čech se pravděpodobně udrží po celý den.

Noční teploty spadnou na jeden až minus tři stupně, v údolích ojediněle na minus šest stupňů. Přes den se teploty budou pohybovat mezi pěti a devíti stupni, při nízké oblačnosti nebo mlze, zejména v západní polovině Čech, zůstanou jen na čtyřech stupních.

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