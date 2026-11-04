Slunce přes den, mráz v noci, ale srážky stále žádné. Teplo ale nebude

Po zbytek týdne můžeme čekat jasno až skoro jasno, místy se objeví nízká oblačnost či mlhy. V noci však teploty na většině území klesnou pod nulu a rána budou mrazivá. Vyplývá to ze středeční předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Ve čtvrtek 5. listopadu bude povětšinou slunečno. Meteorologové očekávají jasno nebo skoro jasno, v jihozápadní polovině Čech a na severovýchodě místy zataženo nízkou oblačností nebo i mlhy, které mohou být ráno lokálně mrznoucí. Na jihozápadě Čech se může nízká oblačnost nebo mlhy udržet po většinu dne.
Teploty klesnou v noci až na minus tři stupně, v údolích ojediněle na minus pět stupňů. Přes den vystoupají na šest až deset stupňů, na horách kolem pěti stupňů, stejně tak při déletrvající nízké oblačnosti nebo mlze.
V pátek 6. listopadu můžeme čekat slunečný den, ale s mrazivým ránem. Bude stále jasno až skoro jasno. V noci a na začátku dne se ojediněle, zejména na jihozápadě Čech, vyskytnou nízká oblačnost nebo mlhy, ty většinou mrznoucí. Během dne bude na východě a severovýchodě přibývat nízká oblačnost.
Nejnižší noční teploty sestoupají na jeden až minus tři stupně, v údolích ojediněle až minus šest stupňů. Přes den se oteplí na sedm až 11 stupňů, na severovýchodě jen kolem šesti stupňů.
V sobotu 7. listopadu bude slunečno s mrazivým ránem. Meteorologové čekají jasno až polojasno. V západní polovině Čech se vyskytne místy nízká oblačnost nebo mlhy, které se na západě Čech pravděpodobně udrží po celý den. V noci a ráno budou mlhy mrznoucí.
V noci teploty poklesnou na jeden až minus tři stupně, v údolích ojediněle na minus pět stupňů. Přes den teploty vystoupají na šest až deset stupňů, při oblačnosti či mlze jen na čtyři stupně.
V neděli 8. listopadu bude jasno až polojasno. V Čechách místy zataženo nízkou oblačností. V Čechách také můžeme očekávat mlhy, které budou v noci a ráno většinou mrznoucí. V západní polovině Čech se pravděpodobně udrží po celý den.
Noční teploty spadnou na jeden až minus tři stupně, v údolích ojediněle na minus šest stupňů. Přes den se teploty budou pohybovat mezi pěti a devíti stupni, při nízké oblačnosti nebo mlze, zejména v západní polovině Čech, zůstanou jen na čtyřech stupních.
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