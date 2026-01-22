Skiareály hlásí ideální podmínky. Meteorologové řekli, kdy přijde sněhová nadílka

Česko čeká zatažený víkend. Tuhé mrazy lehce povolí, ale na většině území se teploty stále udrží kolem nuly. Na pondělí pak předpovědi hlásí sněhovou nadílku, která by mohla zasáhnout celou republiku.
Česko má za sebou jednu z nejmrazivějších nocí letošního roku. Teploty na Šumavě klesly místy až k -28 °C. Noční průměr v nížinách byl pro celou republiku „pouhých“ -8,2 °C. Přes den teploměr nepřekročil na většině území nulu.
Tento trend bude pokračovat i v pátek. Na většině území bude zataženo. „Nejvyšší teploty -3 až +2 °C, v západní polovině Čech kolem -5 °C, v 1000 m na horách kolem -3 °C, na Šumavě až +2 °C,“ hlásí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Lyžařská střediska po celé republice hlásí ideální podmínky. To platí také pro skiareály v nižších nadmořských výškách, mrazivé počasí totiž umožňuje efektivní zasněžování.
„Na sjezdovkách jsou vynikající sněhové podmínky. To se nezměnilo. Tento týden přálo i počasí, bylo krásně, takže ideální podmínky. Na víkend hlásí nějaké srážky, ale já myslím, že sjezdovky budou parádní,“ řekl pro ČTK vedoucí areálu Ski Bílá v Beskydech Jaroslav Vrzgula.
V pondělí přijde sněhová nadílka
Nadcházející víkend bude nadále zamračený. Sněžení očekávají meteorologové v neděli hlavně v jižní polovině republiky, na některých místech se ale může vyskytnout i déšť se sněhem. Podle předpovědi napadne na horách maximálně dva až šest centimetrů čerstvého sněhu, hlásí ČHMÚ.
Během soboty vydrží mrazy především na území Čech. Denní teploty většinou nepřesáhnou nulu. Výjimkou je Jihočeský kraj, kde bude lehce nad nulou. Podobně to platí i pro Moravu. Předpovědi tam pro většinu měst hlásí jeden až čtyři stupně Celsia přes den.
V neděli budou tuhé mrazy dále ustupovat. Na většině území republiky se budou teploty pohybovat lehce nad nulou. Ty noční ale klesnou až na -5 stupňů Celsia. Na horách napadnou až dva centimetry čerstvého sněhu.
Opravdová sněhová nadílka by měla přijít až v pondělí. Meteorologové očekávají, že by mohlo napadnout až 15 centimetrů nového sněhu, a to především na horách. V nížinách bude sníh rychle tát, protože budou zároveň stoupat denní teploty.
ŽIVĚTrumpovi vyslanci Witkoff a Kushner v Kremlu jednají s Putinem
Ruský prezident Vladimir Putin v Kremlu jedná se zvláštním vyslancem Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem, informuje agentura TASS. Schůzka se týká možností ukončení války na Ukrajině. Podle TASS projednají také pozvánku pro Rusko do Trumpem nově vytvořené Rady míru a ruská aktiva zmrazená ve Spojených státech za předchozí administrativy Bidena.
Šulc přispěl tentokrát asistencí, Lyon nadále kraluje Evropské lize
Fotbalisté Olympique Lyon zvítězili v 7. kole Evropské ligy v Bernu 1:0 a zajistili si postup do osmifinále. K šesté výhře francouzského týmu přispěl asistencí Pavel Šulc.
ŽIVĚO vlastnictví Grónska ani těžbě v něm jsme vůbec nemluvili, vyvrátil Trumpova slova Rutte
Při středečním jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem nehovořil šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte o tom, zda Grónsko zůstane autonomní součástí Dánského království. Rutte podle Reuters řekl, že s Trumpem nemluvil ani o využívání důležitých nerostných surovin, které americký prezident deklaroval.
ŽIVĚKe členství v Trumpově Radě míru by se mělo Česko vyjádřit až podle podmínek, prohlásil Pavel
Ke členství v Radě míru ustavené americkým prezidentem Donaldem Trumpem by se měla Česká republika vyjádřit až podle podmínek a jejích pravomocí, řekl ve čtvrtek prezident Petr Pavel novinářům při návštěvě Olomouckého kraje. Nikdo dosud neviděl statut nebo mandát rady, neví se o ní skoro nic, dodal. Pozvánku ke členství v Radě míru dnes Česko dostalo stejně jako řada dalších států.
Plzeň krutě přišla o výhru proti Portu. V oslabení ale vydřela další důležitý bod
Fotbalisté Plzně v předposledním sedmém kole ligové fáze Evropské ligy remizovali s Portem v dlouhém oslabení 1:1 a mají na dosah postup do vyřazovací části. Západočechy poslal proti favoritovi v šesté minutě do vedení Lukáš Červ.