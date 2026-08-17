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Domácí

Silná bouřka v Pardubickém kraji vyřadila z proudu 3500 domácností

ČTK

Silná bouřka způsobila v pondělí odpoledne v Pardubickém kraji výpadky v dodávkách elektrické energie. Bez proudu je přibližně 3500 domácností, společnost ČEZ pracuje na odstranění závad. Sdělila to mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková. Výpadky evidují energetici také v Královéhradeckém kraji a na Vysočině.

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Ilustrační foto.Foto: HN - Lukáš Bíba
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Na vedení vysokého napětí v Pardubickém kraji je deset poruch. K nejpostiženějším oblastem patří Chrudimsko, Pardubicko a Orlickoústecko. "Poruchy způsobila velmi silná bouřka, silný vítr, stromy a větve padaly do vedení," řekla Lapáčková.

Podle mluvčí hasičů Petry Dubcové bouřka lámala stromy a jednotky kvůli tomu měly desítky výjezdů. Do pondělních 17:30 měli nahlášeno 55 spadlých stromů i například strženou střechu v Kněžicích a popadané elektrické dráty ve Vrbatově Kostelci na Chrudimsku, řekla mluvčí hasičů Petra Dubcová. "Událostí už ubývá, ale ještě nějaké očekáváme, že budou hlášeny," dodala vpodvečer.

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