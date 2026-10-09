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Počasí

Rozdělené Česko. Předpověď na víkend není příznivá, ale neplatí to všude

Matěj Myler
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O víkendu bude v Česku převládat oblačné počasí s deštěm a přeháňkami. Sobota přinese srážky na většinu území, v neděli už jich bude méně a místy se ukáže i slunce. Teploty se budou pohybovat převážně mezi 10 a 16 stupni, na jižní Moravě může být až 18 °C. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Předpověď teplot na sobotu.
Předpověď teplot na sobotu.Foto: Český hydrometeorologický ústav
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Už v noci z pátku na sobotu bude většinou zataženo a místy zaprší. Nejnižší teploty klesnou na 11 až sedm stupňů, na horách v nadmořské výšce kolem 1000 metrů má být přibližně 6 °C. Foukat bude mírný jihozápadní vítr, který v západní polovině Čech a ve Slezsku místy zesílí. V nárazech může dosahovat rychlosti kolem 55 kilometrů za hodinu.

Sobota: První víkendový den příliš slunečních paprsků nenabídne. Obloha zůstane převážně zatažená a na většině území se objeví občasný déšť nebo přeháňky. Změna přijde až později odpoledne a večer, kdy budou od severozápadu srážky postupně ustávat a v Čechách začne ubývat také oblačnosti.

Nejvyšší denní teploty vystoupají na 11 až 16 °C, na jižní Moravě může být až 18 °C. Na horách kolem 1000 metrů nad mořem se teploty budou pohybovat okolo sedmi stupňů. Mírný jihozápadní vítr bude během večera slábnout.

Neděle: Druhá polovina víkendu nabídne o něco příznivější počasí. V noci bude v Čechách převážně polojasno, zatímco na Moravě a ve Slezsku zůstane oblačno až zataženo a výjimečně se objeví přeháňky. Ráno se mohou ojediněle tvořit mlhy.

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Přes den bude převládat proměnlivá oblačnost. V Čechách se místy vyskytnou přeháňky, na Moravě a ve Slezsku budou spíše ojedinělé. K večeru by mělo oblačnosti postupně ubývat.

Noc na neděli bude chladnější než ta předchozí. Teploty klesnou na 9 až 5 °C, v Čechách místy až ke třem stupňům. Přes den se oteplí na 10 až 15 °C, na jižní Moravě opět až na 18 °C. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný západní vítr.

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