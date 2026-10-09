Rozdělené Česko. Předpověď na víkend není příznivá, ale neplatí to všude

O víkendu bude v Česku převládat oblačné počasí s deštěm a přeháňkami. Sobota přinese srážky na většinu území, v neděli už jich bude méně a místy se ukáže i slunce. Teploty se budou pohybovat převážně mezi 10 a 16 stupni, na jižní Moravě může být až 18 °C. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Už v noci z pátku na sobotu bude většinou zataženo a místy zaprší. Nejnižší teploty klesnou na 11 až sedm stupňů, na horách v nadmořské výšce kolem 1000 metrů má být přibližně 6 °C. Foukat bude mírný jihozápadní vítr, který v západní polovině Čech a ve Slezsku místy zesílí. V nárazech může dosahovat rychlosti kolem 55 kilometrů za hodinu.
Sobota: První víkendový den příliš slunečních paprsků nenabídne. Obloha zůstane převážně zatažená a na většině území se objeví občasný déšť nebo přeháňky. Změna přijde až později odpoledne a večer, kdy budou od severozápadu srážky postupně ustávat a v Čechách začne ubývat také oblačnosti.
Nejvyšší denní teploty vystoupají na 11 až 16 °C, na jižní Moravě může být až 18 °C. Na horách kolem 1000 metrů nad mořem se teploty budou pohybovat okolo sedmi stupňů. Mírný jihozápadní vítr bude během večera slábnout.
Neděle: Druhá polovina víkendu nabídne o něco příznivější počasí. V noci bude v Čechách převážně polojasno, zatímco na Moravě a ve Slezsku zůstane oblačno až zataženo a výjimečně se objeví přeháňky. Ráno se mohou ojediněle tvořit mlhy.
Přes den bude převládat proměnlivá oblačnost. V Čechách se místy vyskytnou přeháňky, na Moravě a ve Slezsku budou spíše ojedinělé. K večeru by mělo oblačnosti postupně ubývat.
Noc na neděli bude chladnější než ta předchozí. Teploty klesnou na 9 až 5 °C, v Čechách místy až ke třem stupňům. Přes den se oteplí na 10 až 15 °C, na jižní Moravě opět až na 18 °C. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný západní vítr.
ŽIVĚ Rusko si klade podmínky pro energetické příměří. Po USA žádá zmírnění sankcí
Rusko požaduje, aby součástí možných jednání o energetickém příměří s Ukrajinou bylo i zmírnění sankcí ze strany Spojených států. S odkazem na své zdroje o tom informoval deník The Kyiv Independent. Požadavek přichází v době, kdy Rusko zintenzivnilo útoky na ukrajinské energetické cíle. Podle starosty Kyjeva Vitalije Klička se město dostává před zimou do situace, kdy jde o přežití.
Třinec posunul vlastní rekord, Liberec rozložil Vary během 18 minut
Hokejisté Třince porazili Hradec Králové 5:2 a opět vylepšili vlastní extraligový rekord, protože vyhráli v úvodu sezony také devátý zápas za tři body. Svěřenci kouče Borise Žabky mají v čele tabulky při plném bodovém zisku oslnivé skóre 45:18. Liberečtí vedli v 18. minutě už 4:0 a nakonec vyhráli nad Karlovými Vary ještě s o gól vyšším rozdílem.
Rusové s Američany v tichosti domlouvají plynový superobchod, Zelenskyj zuří
Rusko a USA jednají o ekonomické spolupráci, která by mohla zahrnovat americké investice do plynovodů Nord Stream i rušení sankcí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naznačil, že Kyjev o těchto rozhovorech ví, a americký přístup kritizoval. Zároveň varoval před rozporem mezi údajnými obchodními plány a tvrzením Washingtonu, že mírová jednání uvízla na mrtvém bodě.
Zlín potrápil favorita. Slavia získala tři body po jediném gólu Ayaosiho
Fotbalisté Slavie zvítězili v předehrávce 10. kola první ligy na hřišti posledního Zlína 1:0 a po osmé výhře si jako jediní udrželi neporazitelnost v ligové sezoně. Rozhodl o tom v 16. minutě Emmanuel Ayaosi. Obhájce titulu vede neúplnou tabulku s náskokem šesti bodů na druhý Liberec.
ŽIVĚ Lídři stran i prezident už odvolili. Macinka ocenil Pavlův návrat z dovolené
Hlasovat lidé mohou tradičně od pátečních 14 do 22 hodin a v sobotu od osmi do 14 hodin. V komunálních volbách si vybírají své zástupce do obecních a městských zastupitelstev, v některých městech také do zastupitelstev městských částí či obvodů. Senátní volby probíhají letos v celkem 27 obvodech.