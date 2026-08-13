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Domácí

Riziko požárů platí pro celé Česko. Sucho a horko zhoršují situaci

ČTK

Kvůli pokračujícímu suchu a horku hrozí vznik a šíření požárů na celém území Česka, riziko ještě stoupne o víkendu při zesílení větru, informoval ve čtvrtek Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Na možné požáry s ohledem na suché počasí upozorňuje delší čas, pro některé okresy toto upozornění dosud ale neplatilo, třeba na severovýchodě Čech.

Wildfires in Madrid
Od začátku letoška do 10. srpna podle předběžných údajů spadlo 289 milimetrů srážek, což odpovídá 66 procentům normálu z let 1991 až 2020. (Ilustrační foto)Foto: REUTERS – Ana Beltran
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„Výstraha zůstává v platnosti do odvolání,“ uvedli ve čtvrtek meteorologové a současně doplnili, že nadcházející víkend bude opět velmi horký, na většině území teploty přesáhnou 32 stupňů Celsia.

Letošní rok meteorologové zatím řadí k těm nejsušším od roku 1961 a srážkově se podle nich vyvíjí ještě hůře než loňský. Zatímco první polovina loňského roku byla nejsušší od roku 1961, loni v červenci se velký deficit srážek aspoň trochu zmírnil, letos se naopak meteorologické sucho dál prohlubuje, uvedl počátkem týdne ČHMÚ.

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Od začátku letoška do 10. srpna podle předběžných údajů spadlo 289 milimetrů srážek, což odpovídá 66 procentům normálu z let 1991 až 2020.

V nejbližší době by se srážky mohly v ČR podle předpovědi objevit v podobě bouřek v neděli a hlavně v Čechách. Další přeháňky a bouřky meteorologové očekávají příští týden, kdy by se mělo i ochladit.

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