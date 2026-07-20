První polovina týdne bude oblačná s teplotami do 25 stupňů, od pátku se oteplí

V první polovině týdne bude v Česku převážně oblačno, denní teploty se budou držet většinou do 25 stupňů Celsia. Nejchladnějším dnem týdne bude čtvrtek, kdy na většině území zaprší. O víkendu se oteplí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
„Kolem tlakové níže se středem nad severovýchodní Evropou k nám proudí chladnější vzduch od severozápadu až severu. V noci při vyjasnění klesly teploty vzduchu na šumavských pláních pod bod mrazu,“ uvedl v pondělí ČHMÚ na facebooku. Na stanici Kvilda-Perla naměřili meteorologové minus 3,3 stupně.
V pondělí bude v jižní polovině Česka převážně slunečno, v severní oblačno. Teploty přes den vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy bude až 25 stupňů.
Podobné teploty meteorologové očekávají i v úterý, bude oblačno a místy zaprší. Hodně oblačnosti bude i ve středu, kdy budou denní teploty mezi 20 a 25 stupni.
Nejchladnějším dnem týdne bude čtvrtek. Na většině Česka občas zaprší a nejvyšší denní teploty budou mezi 17 a 21 stupni.
Od pátku se začne oteplovat, v neděli by teploty mohly vystoupat na 26 až 31 stupňů.
Mohlo by vás také zajímat: Video z vlaku Canadian National, který projížděl oblastí u města Armstrong v Ontariu obklopený plameny.
ŽIVĚ Trest za zabité Američany. USA v noci na neděli znovu udeřily na Írán
Spojené státy v noci ze soboty na neděli zahájily novou sérii úderů na Írán. Oznámilo to oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Chtějí tím potrestat Teherán za smrt dvou amerických vojáků v Jordánsku, kteří zemřeli při pátečních íránských útocích. CENTCOM o pár hodin později uvedlo, že USA ukončily již osmou sérii nočních úderů v řadě a zasáhly íránskou vojenskou infrastrukturu.
ŽIVĚ Ruské útoky si vyžádaly dva mrtvé v Záporoží a šest mrtvých na zasáhlé turecké lodi
Nejméně dva lidé přišli o život a dalších 42 utrpělo zranění při ruském bombardování Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Mezi raněnými je osm dětí, oznámili záchranáři. Ukrajinské úřady také upřesnily bilanci ruského útoku na loď s obilím u Oděsy na šest mrtvých a čtyři pohřešované. Na Moskvu a okolí ruské metropole naopak útočily stovky ukrajinských dronů.
Mohl byste odejít? naznačoval kapitán Španělů. Trump chtěl znovu slavit s fotbalisty
Americký prezident Donald Trump a předseda Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Gianni Infantino si zopakovali spolupráci při ceremoniálu s trofejí pro vítězný tým. Zatímco před rokem na newjerseyském MetLife Stadium v East Rutherfordu předali pohár Chelsea za triumf na klubovém mistrovství, tentokrát ocenili Španěly za ovládnutí světového šampionátu.
„Doufám, že zůstanu živ a na svobodě.“ Putinův kritik Naděždin odstoupil z kampaně
Někdejší kandidát na ruského prezidenta Boris Naděždin oznámil, že ukončil svou kampaň za zvolení poslancem ruského parlamentu, kvůli nátlaku úřadů a aby neohrozil své spolupracovníky. Možnosti legálně dělat opoziční politiku v Rusku se vyčerpaly, uvedl v prohlášení, ze kterého citovala média.
Argentina pobouřila „odporným chováním“. Ztrapnila se, vyhrál fotbal, zní k finále
Aktuální mistři Evropy Španělé se ve fotbale stali i mistry světa. A podle ohlasů médií naprosto zaslouženě, byť výsledek 1:0 po prodloužení na první pohled neohromí. Naopak Argentina si ve finále pokazila dojem, Leandro Paredes ztropil přímo ostudu.