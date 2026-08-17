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Domácí

Přívalový déšť i kroupy. Meteorologové zpřísnili pro část Česka výstrahu před bouřemi

ČTK

Meteorologové zpřísnili pro jihovýchod ČR výstrahu před velmi silnými bouřemi. Dnes odpoledne je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a nárazy větru o rychlosti až 90 km/h. Hrozí komplikace například v dopravě nebo energetice. Pro zbytek ČR s výjimkou západu Čech platí varování s nižším stupněm nebezpečí. ČTK o tom v pondělí informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Navzdory srážkám stále pro celé Česko platí až do odvolání varování před vznikem požárů. (Ilustrační foto)
Navzdory srážkám stále pro celé Česko platí až do odvolání varování před vznikem požárů. (Ilustrační foto)Foto: Shutterstock – KameraNRW
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Varování s vysokým stupněm nebezpečí platí od pondělních 15:00 do 21:00 pro kraje Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Vysočinu, část Pardubického kraje a malou část Jihočeského kraje.

ČHMÚ upozornil, že kroupy mohou mít průměr až dva centimetry a v přívalovém dešti mohou být úhrny až 35 milimetrů. Hrozí proto rozvodnění malých toků, zatopení níže položených míst a podemletí silnic. Škody mohou způsobit také vyvrácené stromy nebo zlomené větve.

V dalších částech Česka platí od 11:30 do 18:00 výstraha před bouřemi s nízkým stupněm nebezpečí. Nárazy větru by v nich měly být menší, srážkové úhrny ale mohou i v tomto případě být kolem 35 milimetrů. Také v těchto oblastech se proto mohou objevit komplikace v dopravě nebo energetice. „Bouřková činnost bude večer od západu slábnout,“ uvedli meteorologové.

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Navzdory srážkám stále pro celé Česko platí až do odvolání varování před vznikem požárů. „Zvýšené riziko vzniku a šíření požárů, které zmírnily nedělní srážky, zejména v Čechách a dále zmírní i srážky v pondělí, bude nadále pokračovat vzhledem k předcházejícímu suchému období,“ dodal ČHMÚ.

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