Přívalový déšť i kroupy. Meteorologové zpřísnili pro část Česka výstrahu před bouřemi

Meteorologové zpřísnili pro jihovýchod ČR výstrahu před velmi silnými bouřemi. Dnes odpoledne je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a nárazy větru o rychlosti až 90 km/h. Hrozí komplikace například v dopravě nebo energetice. Pro zbytek ČR s výjimkou západu Čech platí varování s nižším stupněm nebezpečí. ČTK o tom v pondělí informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Varování s vysokým stupněm nebezpečí platí od pondělních 15:00 do 21:00 pro kraje Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Vysočinu, část Pardubického kraje a malou část Jihočeského kraje.
ČHMÚ upozornil, že kroupy mohou mít průměr až dva centimetry a v přívalovém dešti mohou být úhrny až 35 milimetrů. Hrozí proto rozvodnění malých toků, zatopení níže položených míst a podemletí silnic. Škody mohou způsobit také vyvrácené stromy nebo zlomené větve.
V dalších částech Česka platí od 11:30 do 18:00 výstraha před bouřemi s nízkým stupněm nebezpečí. Nárazy větru by v nich měly být menší, srážkové úhrny ale mohou i v tomto případě být kolem 35 milimetrů. Také v těchto oblastech se proto mohou objevit komplikace v dopravě nebo energetice. „Bouřková činnost bude večer od západu slábnout,“ uvedli meteorologové.
Navzdory srážkám stále pro celé Česko platí až do odvolání varování před vznikem požárů. „Zvýšené riziko vzniku a šíření požárů, které zmírnily nedělní srážky, zejména v Čechách a dále zmírní i srážky v pondělí, bude nadále pokračovat vzhledem k předcházejícímu suchému období,“ dodal ČHMÚ.
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