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Domácí

Přichází tropický víkend, v sobotu teploty dosáhnou až 36 stupňů

ČTK

Česko čeká o víkendu tropické počasí. V pátek teploty na řadě míst překonají 31 stupňů Celsia, v sobotu se na jižní Moravě a v centrální části Čech mohou dostat až k 36 stupňům. V neděli se horko zmírní, teploty ale stále zůstanou nad 31 stupni. Český hydrometeorologický ústav ve středu vydal výstrahu před vysokými a velmi vysokými teplotami.

Zahraničí / Ilustrační snímek / Léto / Horko / Vedro / Počasí / Osvěžení / Teplota / Shutterstock
Vedra mají pokračovat ještě po víkendu, od středy se má začít ochlazovat. Výstrahu bude ČHMÚ v dalších dnech upřesňovat. (Ilustrační foto)Foto: Shutterstock
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„Po celé období budeme vzhledem k velké vlhkosti vzduchu pociťovat dusno,“ dodali meteorologové. V sobotu a neděli podle aktuální předpovědi počasí očekávají, že horké a dusné počasí místy přeruší i silné bouřky.

Vedra mají pokračovat ještě po víkendu, od středy se má začít ochlazovat. Výstrahu budou meteorologové v dalších dnech upřesňovat.

Horko znamená vysokou zátěž na lidský organismus, může způsobit přehřátí a dehydrataci. Lidé by měli zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů v kombinaci s minerálními vodami. V poledních a odpoledních hodinách je dobré omezit tělesnou zátěž a pobyt venku a nenechávat děti ani zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných autech.

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Meteorologové upozornili i na to, že extrémně vysoké teploty mohou poškodit kolejnice, což může zkomplikovat železniční dopravu.

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„Kdo kontroluje, nesmí podvádět.“ Šéf pražského ANO Prokop nepřiznal vlastnictví tří bytů

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