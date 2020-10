Přes Česko se o víkendu přežene silný vítr, mohou padat stromy, varují meteorologové

V Česku bude od soboty do nedělního rána foukat silný vítr. Nárazy větru mohou dosáhnout rychlosti až 90 kilometrů za hodinu, na severu na horách až 110 kilometrů za hodinu. Vítr se začne zvedat v noci na sobotu a ustat by měl v neděli ráno. Silný vítr se čeká v celé zemi s výjimkou západu Čech a Prahy. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav.

Výstraha před silným větrem s vysokým stupněm nebezpečí platí pro několik okresů ze sedmi krajů. V horských regionech Libereckého, Královéhradeckého, Olomouckého a Moravskoslezského meteorologové očekávají vítr s nárazy o rychlosti 70 až 90 kilometrů za hodinu, místy až kolem 110 kilometrů za hodinu. Do 90 kilometrů za hodinu může mít rychlost i nárazový vítr ve Středočeském, Pardubickém a Jihočeském kraji. Na zbytku území republiky by měly mít nárazy maximálně rychlost 70 kilometrů za hodinu. Výstraha před větrem se netýká Prahy, Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje. Meteorologové varují před tím, že vítr může poškodit stromy, způsobit škody na budovách nebo přerušit elektrické vedení. Lidé by měli být při pobytu venku obezřetní, neměli by například chodit do lesa nebo na vysokohorské túry. Řidiči by měli počítat s neprůjezdnými silnicemi.