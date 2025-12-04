Počasí

O víkendu přijdou do Česka vyšší teploty, po něm se ještě zvednou

O nadcházejícím druhém adventním víkendu se v Česku oteplí, v neděli se nejvyšší teploty přiblíží k deseti stupňům Celsia, na začátku příštího týden bude i kolem 13 stupňů. I v noci má mrznout jen výjimečně, při jasné obloze a bezvětří.
O víkendu zůstane obloha většinou zatažená, ráno se objeví mlhy, místy bude pršet, v pátek může v Čechách ve vyšších polohách ještě sněžit. Vyplývá to z předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Čtvrteční teploty vystoupí nejvýše na jeden až pět stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy bude kolem sedmi stupňů. Bude zataženo a mlhavo, slunce se ukáže jen na Šumavě, na Frýdlantsku a v části Slezska, uvedli meteorologové. Hlavně na Vysočině bude mrholit nebo slabě pršet.

V noci na pátek začne od jihu pršet, nejprve na Moravě a ve Slezsku a k ránu i v Čechách. Na jihozápadě Čech bude v polohách nad 500 metrů nad mořem padat déšť se sněhem nebo sníh, jinde v Čechách bude sněžit až v polohách nad 1000 metrů. Na Moravě a ve Slezsku nebude sněžit zřejmě ani v nejvyšších polohách hor. V pátek ráno a dopoledne bude ještě pršet, na jihozápadě nad 700 metrů sněžit, po poledni začnou srážky od jihozápadu ustávat. Páteční teploty dosáhnou nanejvýš čtyři až osm stupňů, na západě bude jen kolem dvou stupňů.

V sobotu bude zataženo až oblačno, místy se po ránu objeví mlhy, více pršet nebo mrholit má večer. Nejvyšší denní teploty vystoupají na tři až osm stupňů. V neděli se může přechodně vyjasnit, bude méně srážek, teploměr ukáže čtyři až devět stupňů. Po víkendu se oteplí ještě víc a maxima vyšplhají až na 13 stupňů Celsia.

 
V Čechách bude sněžit až v polohách nad 1000 metrů, na Moravě a ve Slezsku zřejmě ani v nejvyšších polohách hor.
