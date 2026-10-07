Předpověď počasí: Konec teplých dní. Mapa ukazuje, kdy přijde deštivý podzim

Babí léto ve čtvrtek definitivně skončí. Přes Česko přejde studená fronta, která přinese déšť, vítr i bouřky. Ještě během dne ale budou na některých místech teploty překračovat 20 stupňů. Poté se výrazně ochladí a víkend už bude připomínat pravý podzim. Vyplývá to z aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové změnu počasí shrnuli poměrně jednoznačně. „Babí léto středou víceméně skončí,“ uvedli ve středu na síti X. S tím, že i ve čtvrtek bude na řadě míst ještě dost teplo.
Ve čtvrtek 8. října bude tedy počasí výrazně proměnlivé. Zpočátku bude oblačno až zataženo, místy se ale objeví i polojasná obloha. Na západě Čech se už ráno mohou vyskytnout déšť nebo přeháňky.
Teploty přitom ještě zůstanou poměrně vysoké. Na západě a severu Čech vystoupají nejvýše na 16 až 20 stupňů, jinde bude 19 až 23 stupňů. Na jižní Moravě může být ještě až 25 stupňů.
ČHMÚ proto upozorňuje na výrazné rozdíly mezi jednotlivými částmi republiky. „Zatímco v Chebu bude odpoledne maximálně kolem 16 °C, na jihu Moravy ještě může být až letních 25 °C,“ uvedli meteorologové.
Na Moravě a ve Slezsku se podle nich zatáhne nejpozději, spíše až během odpoledne. V Čechách bude naopak hodně oblačnosti už od rána a dopoledne, přesto tam teploty mohou ještě lehce překročit 20 stupňů.
Během dne se ale začne počasí rychle měnit. Od západu bude přibývat srážek a během odpoledne a večera postupně dorazí déšť na většinu území.
Po delší době zaprší. Ale ne příliš
Podle ČHMÚ po delší době zaprší, ale ne moc. Fronta totiž přes Česko přejde poměrně rychle. Na většině území by měl spadnout jeden až 15 milimetrů srážek. Nejvíce naprší na horách.
Hlavní srážkové pásmo se podle meteorologů přes většinu území dostane až později odpoledne a večer. Nejdéle si na déšť počká Morava a Slezsko. Na východě a jihovýchodě Česka se navíc mohou ojediněle objevit bouřky.
Se studenou frontou dorazí také vítr. V Čechách se během odpoledne postupně rozfouká, na Moravě a ve Slezsku spíše až večer a během noci na pátek. V Čechách pak začne postupně ubývat nejen srážek, ale také oblačnosti.
Přijde ochlazení
V pátek 9. října už bude počasí úplně jiné. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku doznívat déšť, během dne se pak bude střídat oblačnost s přeháňkami. V Čechách bude od severozápadu přibývat další oblačnost a místy se rovněž objeví déšť.
Teploty výrazně klesnou. Ráno bude většinou mezi 10 až šesti stupni, při slabším větru mohou teploty spadnout až ke třem stupňům Celsia. Odpolední maxima už se budou pohybovat jen mezi 10 a 15 stupni, na jihu Moravy může být kolem 17 stupňů.
ČHMÚ pro pátek proto očekává „chladněji a proměnlivo“. A babí léto tak bude definitivně za námi.
O víkendu pravý podzim
O víkendu 10. a 11. října se teplé počasí nevrátí. V sobotu bude převládat oblačná až zatažená obloha a na většině území se bude občas objevovat déšť nebo přeháňky.
Nejvyšší teploty vystoupají na 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy může být až 18 stupňů. K večeru by v Čechách mělo od severozápadu oblačnosti a srážek ubývat.
Také neděle zůstane podzimní. ČHMÚ očekává převážně polojasnou oblohu, přes den ale bude převládat proměnlivá oblačnost a místy se objeví přeháňky.
Teploty se dostanou většinou jen na 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy nejvýše k 17 stupňům. Rána už mohou být velmi chladná, při zmenšené oblačnosti a slabém větru mohou teploty klesnout až ke čtyřem stupňům.
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