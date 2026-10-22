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Počasí

Předpověď počasí: Deštníky se ještě můžou hodit, o víkendu přijde „dáreček“ z Bretaně

Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
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V noci na čtvrtek vydatně pršelo na celém území Česka, na některých místech spadlo až 15 milimetrů srážek. Do konce týdne už meteorologové tak vydatný déšť nečekají, deštník se ale ještě může hodit. Na horách může i sněžit. O víkendu navíc Česko zasáhne silnější vítr, který doprovodí studená fronta.

Hluboká tlaková níže Austen směřuje k Britským ostrovům a Francii. Můžete ji sledovat i pohledem družice.
Hluboká tlaková níže Austen směřuje k Britským ostrovům a Francii. Můžete ji sledovat i pohledem družice.Foto: ČHMÚ
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V pátek 23. října nás čeká chladné ráno s teplotami od jednoho do pěti stupňů Celsia. Při uklidnění větru a vyjasnění může teplota klesnout až k minus jednomu stupni. Zpočátku bude na většině území jen málo oblačnosti, během dne se ale od západu začne zatahovat.

Odpoledne a večer se ojediněle objeví přeháňky, zejména v Čechách. Na Moravu dorazí až později večer. Přes den se oteplí na 10 až 15 stupňů.

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V sobotu 24. října bude převážně oblačno až zataženo a ojediněle se vyskytnou přeháňky. Na horách bude oblačnosti více a srážky budou četnější. V polohách nad 1100 metrů na severu země může i sněžit.

Ranní teploty se budou pohybovat mezi třemi a sedmi stupni. Večer bude od jihozápadu oblačnosti přechodně ubývat až na skoro jasno. Nejvyšší denní teploty dosáhnou šesti až 13 stupňů.

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V neděli 25. října se od západu opět zatáhne a déšť se postupně rozšíří na většinu území. Ráno se místy vytvoří mlhy. Na horách v Čechách může déšť přecházet ve sněžení, a to zhruba od 1100 metrů nad mořem.

Ranní teploty klesnou na čtyři až nula stupňů, místy až k minus třem. Přes den se budou pohybovat většinou mezi osmi a 13 stupni. Na východě Moravy a ve Slezsku může být tepleji, až 15 stupňů.

Víkend přinese i silný vítr. Meteorologové ve čtvrtek upozornili na hlubokou tlakovou níži Austen, která v následujících desítkách hodin výrazně ovlivní počasí v západní Evropě. Nárazy větru v jižní Anglii a francouzské Bretani mohou dosáhnout až 130 kilometrů za hodinu.

Česko zasáhne tato tlaková níže méně výrazně. Vítr zesílí zejména v noci na sobotu a během soboty, především v Čechách. Větrný bude ale i zbytek víkendu.

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Další výrazná tlaková níže, pojmenovaná Boelo, má zasáhnout především Skotsko a Irsko. V neděli ale ovlivní počasí i v Česku a s ní i studená fronta, která přejde přes celé území od severozápadu a přinese déšť na většinu území.

Sucho nekončí. Meteorologové upozorňují také na pokračující sucho, které přetrvává především v Čechách a na jižní Moravě. Aktuální stav povrchových vod a průtoků po relativně vydatných nočních srážkách lze průběžně sledovat na webu Českého hydrometeorologického ústavu, který už je podle ČHMÚ plně funkční.

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