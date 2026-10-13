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Počasí

Předpověď počasí: Čeká nás mlhavo a oblačno. Teploty ale budou i stoupat

Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
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Babí léto se podle meteorologů s Českou republikou již definitivně rozloučilo. Stále častěji se objevují ranní mlhy, obloha bývá zatažená a rána jsou chladná. Přesto se stále během dne může příjemně oteplit. Podle aktuální předpovědi mohou ve středu odpoledne teploty na některých místech vystoupat až k 18 stupňům Celsia.

Předpověď denních maxim na středu
Předpověď denních maxim na středuFoto: Český hydrometeorologický ústav
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Noc na středu bude podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) oblačná. V Čechách se místy objeví déšť, který se postupně může vyskytnout také na Moravě a ve Slezsku. Ranní teploty se budou pohybovat mezi 5 a 9 °C.

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Středa 14. 10. začne převážně zataženou oblohou. Od západu se zejména v Čechách přidá slabý déšť, který během dne ustane. Oblačnosti pak bude postupně ubývat a odpoledne může být místy až polojasno.

Předpověď počasí na čtvrtek
Předpověď počasí na čtvrtekFoto: Český hydrometeorologický ústav

Nejvyšší denní teploty dosáhnou 13 až 18 °C, na horách se budou pohybovat kolem 8 °C, na Šumavě až kolem 12 °C.

Ve čtvrtek 15. 10. meteorologové očekávají převážně slunečné počasí. V noci, ráno a dopoledne se však místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost, která by se měla během odpoledne rozpustit.

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Ranní teploty klesnou na 2 až 7 °C, odpolední maxima vystoupají na 14 až 18 °C. V místech, kde se mlha nebo nízká oblačnost udrží déle, může být kolem 12 °C.

Výhled na víkend zůstává zatím poměrně nejistý. Pravděpodobné je ochlazení doprovázené velkou oblačností a místy také deštěm nebo přeháňkami. Na horách mohou být srážky četnější a mohou být i sněhové.

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