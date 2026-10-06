Předpověď počasí: Čeká nás prudká změna. Mapa ukazuje, kdy a kde začne pršet

Ve středu bude nad Českou republikou ještě převládat slunečné a teplé počasí. To se ale má změnit ve čtvrtek, kdy současné babí léto skončí. Může zapršet a vyloučené nejsou ani bouřky. Vyplývá to z aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Ve středu 7. října bude převládat jasná až skoro jasná obloha. Ráno se mohou místy tvořit mlhy, zejména v údolích teploty klesnou k několika stupňům nad nulou a ojediněle se objeví i přízemní mrazíky. Přes den se ale rychle oteplí. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů, na horách v nadmořské výšce kolem 1000 metrů bude kolem 16 stupňů. Vítr zůstane slabý a proměnlivý. Srážky meteorologové neočekávají.
Ve čtvrtek 8. října se ale začne počasí měnit. Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno se v Čechách ojediněle objeví mlhy. Teploty během odpoledne ještě vystoupají až na 23 stupňů, na střední a jižní Moravě až na 25 a na horách bude kolem 16. Během dne se od jihozápadu postupně zatáhne.
Dopoledne se ojediněle na západě Čech, odpoledne a večer postupně i jinde vyskytnou přeháňky nebo déšť, výjimečně se mohou objevit i bouřky. Později večer bude v Čechách od západu srážek ubývat a částečně se začne protrhávat také oblačnost.
Následně k nám začne proudit chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu až západu. Po několika slunečných a teplých dnech tak přijde poměrně rychlý návrat podzimního počasí a konec typického babího léta.
V pátek a během víkendu bude podle předpovědi přibývat srážek a přeháněk, na hřebenech hor přechodně i sněhových. Teploty se už budou držet pod 20 stupni. O víkendu by se teplotní maxima měla pohybovat jen mezi 11 a 16 stupni Celsia.
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