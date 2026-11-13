Předpověď na víkend: Zázrak nečekejte, jako ve čtvrtek nebude. Noci budou mrazivé

Žádné náhlé oteplení jako ve čtvrtek nevyhlížejte. Víkend bude o poznání studenější a ranní vstávání mrazivější, přes republiku se totiž již v pátek prohnala studená fronta. Na počasí to tak bude znát, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Přinejmenším sobota ale nabídne relativně jasnou oblohu.
Relativně teplý čtvrtek překvapil nejednoho Čecha, zlom ale přišel už v pátek v noci. Přes republiku se totiž prohnala studená fronta a stlačila rtuť teploměru zpět dolů.
Páteční teploty během dne vystoupaly až na osm stupňů Celsia, a nejinak tomu bude prakticky po celý víkend. V noci teploty klesnou pod bod mrazu a budou se držet až do brzkých ranních hodin, které může doprovázet mlha i námraza.
Mrazivé ráno, slunečné odpoledne
V sobotu se proto teple oblečte, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi čtyřmi až osmi stupni Celsia, v 1000 m na horách kolem jednoho stupně. Místy ale vykoukne i sluníčko.
„Bude jasno až polojasno, lokálně i zvětšená oblačnost, hlavně ráno a dopoledne. Ráno a opět večer se ojediněle vyskytnou mlhy, i mrznoucí. Slabý vítr ze západních směrů do čtyř metrů za sekundu se bude večer měnit na jihovýchodní a místy zesilovat,“ uvedli k sobotě meteorologové.
Připravte se na silnější vítr
Neděle přinese nejen více oblačnosti, ale také silnější vítr. „Většinou čerstvý jihovýchodní vítr čtyři až osm metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h), na severu hlavně na horách i kolem 20 m/s (70 km/h). V jihozápadní polovině Čech vítr jen slabý proměnlivý,“ konstatovali meteorologové.
Počasí příliš nepotěší ani příští týden. V první polovině přijdou přeháňky a mrholení, od úterka a dál také o něco větší srážky. Teplotně se žádná výraznější odchylka zatím neočekává.
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