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Počasí

Předpověď na víkend: Zázrak nečekejte, jako ve čtvrtek nebude. Noci budou mrazivé

Viet Tran
Viet Tran
Viet Tran
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Žádné náhlé oteplení jako ve čtvrtek nevyhlížejte. Víkend bude o poznání studenější a ranní vstávání mrazivější, přes republiku se totiž již v pátek prohnala studená fronta. Na počasí to tak bude znát, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Přinejmenším sobota ale nabídne relativně jasnou oblohu.

Páteční počasí nastavilo trend na nadcházející víkend. Teplotně příliš nepotěší.
Páteční počasí nastavilo trend na nadcházející víkend. Teplotně příliš nepotěší.Foto: ČHMÚ
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Relativně teplý čtvrtek překvapil nejednoho Čecha, zlom ale přišel už v pátek v noci. Přes republiku se totiž prohnala studená fronta a stlačila rtuť teploměru zpět dolů.

Páteční teploty během dne vystoupaly až na osm stupňů Celsia, a nejinak tomu bude prakticky po celý víkend. V noci teploty klesnou pod bod mrazu a budou se držet až do brzkých ranních hodin, které může doprovázet mlha i námraza.

Mrazivé ráno, slunečné odpoledne

V sobotu se proto teple oblečte, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi čtyřmi až osmi stupni Celsia, v 1000 m na horách kolem jednoho stupně. Místy ale vykoukne i sluníčko.

„Bude jasno až polojasno, lokálně i zvětšená oblačnost, hlavně ráno a dopoledne. Ráno a opět večer se ojediněle vyskytnou mlhy, i mrznoucí. Slabý vítr ze západních směrů do čtyř metrů za sekundu se bude večer měnit na jihovýchodní a místy zesilovat,“ uvedli k sobotě meteorologové.

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Připravte se na silnější vítr

Neděle přinese nejen více oblačnosti, ale také silnější vítr. „Většinou čerstvý jihovýchodní vítr čtyři až osm metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h), na severu hlavně na horách i kolem 20 m/s (70 km/h). V jihozápadní polovině Čech vítr jen slabý proměnlivý,“ konstatovali meteorologové.

Počasí příliš nepotěší ani příští týden. V první polovině přijdou přeháňky a mrholení, od úterka a dál také o něco větší srážky. Teplotně se žádná výraznější odchylka zatím neočekává.

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