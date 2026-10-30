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Počasí

Předpověď na víkend: Takové počasí nikoho nepotěší. Ochladí se, někde i nasněží

Viet Tran
Viet Tran
Viet Tran
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Česko se pomalu překlápí do znatelně sychravější části podzimu. Teploměry během následujícího víkendu zřídkakdy ukážou více než 10 stupňů. Zatímco v ranních hodinách bude viditelnost komplikovat mlha, na horách může naopak nasněžit. Předpověď počasí zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svých webových stránkách.

O víkendu očekávejte chladné počasí, mlhu, mrholení a na horách i sněžení.
O víkendu očekávejte chladné počasí, mlhu, mrholení a na horách i sněžení.Foto: ČHMÚ
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Už páteční den ukázal, v jakém duchu se ponese také celý víkend. Někde řidiče zaskočila mlha, jinde slabý déšť a téměř po celý den bylo na území České republiky zataženo. Podle předpovědi se nicméně zdá, že lépe rozhodně nebude.

Noc na sobotu může doprovodit mrholení, v Čechách mohou teploty klesnout až na bod mrazu. Lidé by měli počítat s postupně se zvyšující oblačností, v horách se déšť může přeměnit na sněžení – v případě Krkonoš a Jeseníků lze očekávat až deset centimetrů sněhu.

„Četnější budou srážky na horách na severu a severovýchodě a později večer i jinde. Nad 900 metrů bude postupně sněžit nebo padat déšť se sněhem,“ uvádí se v předpovědi ČHMÚ. Denní maxima dosáhnou 7 až 12 stupňů Celsia.

Nepotěší ani závěr víkendu

Ještě chladněji ovšem bude v neděli, kdy teploty nepřekročí hranici deseti stupňů. Rtuť teploměru tak bude ukazovat nižší hodnoty než v sobotu.

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„Nad ránem bude ještě doznívat déšť a přeháňky, na horách i sněžení. Během dne čekáme převážně oblačno a srážky už jen ojediněle,“ konstatovali meteorologové.

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