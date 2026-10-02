Předpověď na celý víkend: Začne idylicky, pak přijde změna. Příští týden bude hůř

Česko o víkendu čeká příjemné babí léto. Sobota nabídne teplé počasí a obejde se bez dešťů, nedělní den bude pro změnu o něco zamračenější. Vyplývá to z aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Na některých místech republiky – především v údolích – mohou noční teploty klesnout až ke dvěma stupňům, též hrozí přízemní mrazíky.
Noc z pátku na sobotu 3. října bude podle meteorologů sice bez jediné kapky deště, ale zato chladnější. Zejména v severozápadní polovině Čech se mají místy objevit mlhy nebo nízká oblačnost, jinde se vyskytnou jen výjimečně. Jakmile se ale rozední, bude po celý zbytek sobotního dne výrazně příjemněji.
Očekávat můžete slunečné počasí a nadprůměrné odpolední teploty, a to až do 24 stupňů. V tisíce metrech na horách bude kolem 16 stupňů, na Šumavě až 19 stupňů. Tuto sobotu by zapršet nemělo.
„Bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se zejména v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat místní mlhy nebo nízká oblačnost, během dopoledne se budou rozpouštět,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve své předpovědi. Očekávat lze slabý proměnlivý vítr do čtyř metrů za sekundu.
Obloha se zatáhne
V neděli 4. října ovšem bude nejspíše vše trochu jinak. Ráno může někoho překvapit mlha. Nedělní denní teploty sice dosáhnou na stále příjemných 23 stupňů, od západu ale bude přibývat oblačnost.
Na většině území bude polojasno, na Moravě a ve Slezsku se oblačnost zvýší až v odpoledních hodinách. Nejnižší noční teploty mohou klesnout na čtyři stupně, v údolích dokonce až na dva stupně. Ojediněle se mohou rovněž objevit přízemní mrazíky.
Příští týden přijde studený zlom
A co následující pracovní týden? V pondělí a úterý bude jasno až polojasno, teploměry ukážou maximálně 21 stupňů. Zlom pak nastane ve středu, kdy bude výrazněji zataženo.
Ve čtvrtek a v pátek pak může zapršet, před víkendem rovněž výrazně klesnou teploty. Podle předpovědi se bude denní maximum pohybovat okolo 16 stupňů. Za týden tak budeme nejspíše vyhlížet o poznání studenější víkend.
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